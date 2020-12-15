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В Киеве допустили внесение изменений в закон об особом статусе Донбасса
В Киеве допустили внесение изменений в закон об особом статусе Донбасса
Киев готов внести изменения в закон об особом статусе Донбасса в части имплементации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:19
2020-12-15T12:19
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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Киев готов внести изменения в закон об особом статусе Донбасса в части имплементации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона, заявил член делегации Киева на переговорах контактной группы, представляющий "отдельные районы Донецкой области", журналист Сергей Гармаш.Рада во вторник намерена продлить на год действия закона об особом статусе Донбасса. Как заявил РИА Новости советник главы офиса президента Михаил Подоляк, продление этого закона не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2. В понедельник профильный комитет Верховной рады Украины одобрил законопроект о продлении еще на год закона об особом статусе Донбасса.При этом он отметил, что в случае отказа Киева продлить закон об особом статусе Донбасса, встанет вопрос о принятии нового закона.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.
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донбасс, верховная рада украины, украина, в мире

В Киеве допустили внесение изменений в закон об особом статусе Донбасса

12:19 15.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Максим Захаров
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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Киев готов внести изменения в закон об особом статусе Донбасса в части имплементации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона, заявил член делегации Киева на переговорах контактной группы, представляющий "отдельные районы Донецкой области", журналист Сергей Гармаш.
Рада во вторник намерена продлить на год действия закона об особом статусе Донбасса. Как заявил РИА Новости советник главы офиса президента Михаил Подоляк, продление этого закона не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2. В понедельник профильный комитет Верховной рады Украины одобрил законопроект о продлении еще на год закона об особом статусе Донбасса.

"Мы настаиваем на том, что он (закон об особом статусе Донбасса - ред.) уже утвержден Минском (контактной группой – ред.), и его изменения будут фактически ревизией комплекса мер. Поэтому изменения мы готовы вносить только в части имплементации "формулы Штайнмайера", что согласовано год назад в Париже (на саммите лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия) – ред.)", - написал Гармаш во вторник на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что в случае отказа Киева продлить закон об особом статусе Донбасса, встанет вопрос о принятии нового закона.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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