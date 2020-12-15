Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев блокирует договоры по Донбассу
© РИА Новости / Нина ЗотинаНиколай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что нынешние киевские власти действуют под диктовку США, а Вашингтон блокирует выполнение договоренностей по урегулированию.
"После государственного переворота в Украине установилась марионеточная, абсолютно полностью зависимая от США власть. Поэтому многие разговоры относительно нормандских форматов или минских соглашений - их выполнение, по сути дела, блокируется американцами, и они теряют свою эффективность, эти механизмы", - сказал Азаров в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации РФ по защите суверенитета и предотвращения во внутренние дела России.
Как заявил Азаров, "действия киевских властей не нацелены на развитие Украины как государства". "Они выполняют сугубо прикладную задачу - постоянно дестабилизировать юго-западную границу России с военно-стратегической точки зрения, а с другой стороны - постоянно совершать враждебные действия", - сказал Азаров.
Он отметил, что наивно надеяться, что "марионеточная власть" поменяет свою политику в результате каких-либо переговоров.
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