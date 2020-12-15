https://ria.ru/20201215/dogovorennosti-1589344393.html

Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев блокирует договоры по Донбассу

Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев блокирует договоры по Донбассу

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что нынешние киевские власти действуют под диктовку США, а Вашингтон блокирует выполнение договоренностей по... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:29

2020-12-15T15:29

2020-12-15T15:29

минские соглашения

николай азаров (политик)

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что нынешние киевские власти действуют под диктовку США, а Вашингтон блокирует выполнение договоренностей по урегулированию."После государственного переворота в Украине установилась марионеточная, абсолютно полностью зависимая от США власть. Поэтому многие разговоры относительно нормандских форматов или минских соглашений - их выполнение, по сути дела, блокируется американцами, и они теряют свою эффективность, эти механизмы", - сказал Азаров в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации РФ по защите суверенитета и предотвращения во внутренние дела России.Как заявил Азаров, "действия киевских властей не нацелены на развитие Украины как государства". "Они выполняют сугубо прикладную задачу - постоянно дестабилизировать юго-западную границу России с военно-стратегической точки зрения, а с другой стороны - постоянно совершать враждебные действия", - сказал Азаров.Он отметил, что наивно надеяться, что "марионеточная власть" поменяет свою политику в результате каких-либо переговоров.

https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html

сша

украина

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минские соглашения, николай азаров (политик), сша, украина, в мире