Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/dogovorennosti-1589344393.html
Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев блокирует договоры по Донбассу
Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев блокирует договоры по Донбассу
Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что нынешние киевские власти действуют под диктовку США, а Вашингтон блокирует выполнение договоренностей по... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:29
2020-12-15T15:29
минские соглашения
николай азаров (политик)
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23a14382c8c99387353e54589f3a376b.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что нынешние киевские власти действуют под диктовку США, а Вашингтон блокирует выполнение договоренностей по урегулированию."После государственного переворота в Украине установилась марионеточная, абсолютно полностью зависимая от США власть. Поэтому многие разговоры относительно нормандских форматов или минских соглашений - их выполнение, по сути дела, блокируется американцами, и они теряют свою эффективность, эти механизмы", - сказал Азаров в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации РФ по защите суверенитета и предотвращения во внутренние дела России.Как заявил Азаров, "действия киевских властей не нацелены на развитие Украины как государства". "Они выполняют сугубо прикладную задачу - постоянно дестабилизировать юго-западную границу России с военно-стратегической точки зрения, а с другой стороны - постоянно совершать враждебные действия", - сказал Азаров.Он отметил, что наивно надеяться, что "марионеточная власть" поменяет свою политику в результате каких-либо переговоров.
https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_547dce7101aa663d277ef8864798ade9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минские соглашения, николай азаров (политик), сша, украина, в мире

Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев блокирует договоры по Донбассу

15:29 15.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаНиколай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур? - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что нынешние киевские власти действуют под диктовку США, а Вашингтон блокирует выполнение договоренностей по урегулированию.
"После государственного переворота в Украине установилась марионеточная, абсолютно полностью зависимая от США власть. Поэтому многие разговоры относительно нормандских форматов или минских соглашений - их выполнение, по сути дела, блокируется американцами, и они теряют свою эффективность, эти механизмы", - сказал Азаров в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации РФ по защите суверенитета и предотвращения во внутренние дела России.
Как заявил Азаров, "действия киевских властей не нацелены на развитие Украины как государства". "Они выполняют сугубо прикладную задачу - постоянно дестабилизировать юго-западную границу России с военно-стратегической точки зрения, а с другой стороны - постоянно совершать враждебные действия", - сказал Азаров.
Он отметил, что наивно надеяться, что "марионеточная власть" поменяет свою политику в результате каких-либо переговоров.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:00
Применить план "Б". Что Киев приготовил для Донбасса в 2021 году
 
Минские соглашенияНиколай Азаров (политик)СШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
04:41Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца
Лента новостейМолния