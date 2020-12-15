https://ria.ru/20201215/deti-1589311073.html

Мурашко рассказал о передаче COVID-19 от матери к ребенку

Мурашко рассказал о передаче COVID-19 от матери к ребенку

Дети, рожденные от больных коронавирусом мам, как правило, не имеют COVID-19, вертикальная передача болезни не происходит, заявил министр здравоохранения России РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:09

2020-12-15T13:09

2020-12-15T13:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дети, рожденные от больных коронавирусом мам, как правило, не имеют COVID-19, вертикальная передача болезни не происходит, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы видим, что дети, рожденные от заболевших мам, как правило, не страдают. Вертикальной передачи не происходит, природа защищает ребенка в большинстве своём", - сказал Мурашко в проекте института уполномоченных по правам ребенка "Лично-детям" .Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России разрабатываются средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/kovid-1589294106.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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