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Мурашко рассказал о передаче COVID-19 от матери к ребенку
Мурашко рассказал о передаче COVID-19 от матери к ребенку
Дети, рожденные от больных коронавирусом мам, как правило, не имеют COVID-19, вертикальная передача болезни не происходит, заявил министр здравоохранения России РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:09
2020-12-15T13:09
2020-12-15T13:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дети, рожденные от больных коронавирусом мам, как правило, не имеют COVID-19, вертикальная передача болезни не происходит, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы видим, что дети, рожденные от заболевших мам, как правило, не страдают. Вертикальной передачи не происходит, природа защищает ребенка в большинстве своём", - сказал Мурашко в проекте института уполномоченных по правам ребенка "Лично-детям" .Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России разрабатываются средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201215/kovid-1589294106.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество