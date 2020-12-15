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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/deti-1589310262.html
Мурашко рассказал, как протекает COVID-19 у детей
Мурашко рассказал, как протекает COVID-19 у детей
Дети болеют коронавирусом реже и легче, чем взрослые, но, согласно научным публикациям, они часто являются переносчиками COVID-19, заявил министр... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:05
2020-12-15T13:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дети болеют коронавирусом реже и легче, чем взрослые, но, согласно научным публикациям, они часто являются переносчиками COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Дети новой коронавирусной инфекцией болеют реже и легче. Это, конечно же, очень позитивный формат по течению этого заболевания. Сегодня появились научные публикации, что часто дети являются, сами не ведая того, переносчиками возбудителя, а каждый взрослый, каждый родитель, конечно, хочет обнять ребёнка, приласкать, поцеловать, и тесный контакт, который может быть... создаёт риски, особенно для людей старшего возраста", - сказал Мурашко в проекте института уполномоченных по правам ребёнка "Лично-детям".Он уточнил, что комплекс мероприятий, который сегодня используется для профилактики распространения коронавируса, подразумевает защиту самого ребёнка, а также разрыв цепочек передачи, именно для того, чтобы защитить пациентов из группы риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал, как протекает COVID-19 у детей

13:05 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дети болеют коронавирусом реже и легче, чем взрослые, но, согласно научным публикациям, они часто являются переносчиками COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Дети новой коронавирусной инфекцией болеют реже и легче. Это, конечно же, очень позитивный формат по течению этого заболевания. Сегодня появились научные публикации, что часто дети являются, сами не ведая того, переносчиками возбудителя, а каждый взрослый, каждый родитель, конечно, хочет обнять ребёнка, приласкать, поцеловать, и тесный контакт, который может быть... создаёт риски, особенно для людей старшего возраста", - сказал Мурашко в проекте института уполномоченных по правам ребёнка "Лично-детям".
Он уточнил, что комплекс мероприятий, который сегодня используется для профилактики распространения коронавируса, подразумевает защиту самого ребёнка, а также разрыв цепочек передачи, именно для того, чтобы защитить пациентов из группы риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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