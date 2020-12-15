https://ria.ru/20201215/deti-1589310262.html

Мурашко рассказал, как протекает COVID-19 у детей

Мурашко рассказал, как протекает COVID-19 у детей

Дети болеют коронавирусом реже и легче, чем взрослые, но, согласно научным публикациям, они часто являются переносчиками COVID-19, заявил министр... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:05

2020-12-15T13:05

2020-12-15T13:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дети болеют коронавирусом реже и легче, чем взрослые, но, согласно научным публикациям, они часто являются переносчиками COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Дети новой коронавирусной инфекцией болеют реже и легче. Это, конечно же, очень позитивный формат по течению этого заболевания. Сегодня появились научные публикации, что часто дети являются, сами не ведая того, переносчиками возбудителя, а каждый взрослый, каждый родитель, конечно, хочет обнять ребёнка, приласкать, поцеловать, и тесный контакт, который может быть... создаёт риски, особенно для людей старшего возраста", - сказал Мурашко в проекте института уполномоченных по правам ребёнка "Лично-детям".Он уточнил, что комплекс мероприятий, который сегодня используется для профилактики распространения коронавируса, подразумевает защиту самого ребёнка, а также разрыв цепочек передачи, именно для того, чтобы защитить пациентов из группы риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588718092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество