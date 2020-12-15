https://ria.ru/20201215/derevnya-1589123274.html

Производство главного русского сувенира может остановиться навсегда

Производство главного русского сувенира может остановиться навсегда

Полховский Майдан — небольшое село в Нижегородской области. Всех майданов — так себя называют местные — объединяет одно большое дело: изготовление матрешек. С... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:07

ссср

бизнес

нижегородская область

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Полховский Майдан — небольшое село в Нижегородской области. Всех майданов — так себя называют местные — объединяет одно большое дело: изготовление матрешек. С ранних лет мужчины берутся за топор, а женщины — за кисти. Однако старожилы говорят, что уже скоро некому будет поддерживать традицию — современную молодежь не интересует самый известный русский сувенир."Так заведено"Иван Грачев делает матрешки с 13 лет. Ему 65, и он до сих пор этим занимается. Когда-то работал в колхозе токарем, затем устроился в местный Дом культуры, после — в администрацию. Последние десять лет возглавлял Полховско-Майданский сельсовет, сейчас на пенсии. "Не один вагон матрешек выточил на станке, — рассказывает он РИА Новости. — У нас все с деревом на "ты". Мужчины точат, женщины расписывают. Так заведено".Изделия из дерева здесь изготавливают, по словам собеседника, с момента основания села. В XVII веке в нынешний Полховский Майдан сослали донских казаков, участвовавших в восстании под предводительством Степана Разина. Обосновавшись, они принялись мастерить игрушки и посуду — на это и жили. А в начале XIX века последовали примеру соседнего села Семеново: там разукрашенную куклу-укладку уже поставили на поток."И у нас она быстро приобрела популярность, — продолжает Иван Грачев. — Наши умельцы ездили на обучение. В результате со временем у каждого дома появился токарный станок — точили, красили, продавали. А в 1930-х основали артель "Красная заря" и с тех пор работали не только на себя, централизованно — всем селом. Позже и при колхозе организовали подсобное хозяйство: нам помогали с материалами и реализацией".Матрешками торговали по всему Советскому Союзу. Индивидуальное предпринимательство тогда, как известно, не поощрялось. Майданы неоднократно получали за самодеятельность выговоры и штрафы. Но продолжали мастерить матрешки и другие изделия из дерева и продавать их на рынках. Сувениры пользовались большим спросом — поездки окупались с лихвой. "Сам я торговал в Москве, Подольске, Краснодаре, — рассказывает Грачев. — На Украине бывал. Уезжали на месяц-два. Все зависело от того, насколько быстро раскупят товар".Майданы искренне верили, что общее дело не только повысит их личное благосостояние, но и поможет селу. "Но в 60-х в райцентре Вознесенского района создали не просто кустарную артель, а целую фабрику. Сделали ее головным предприятием. Там мощности другие и деньги, соответственно. А нас как бы оставили не у дел. То же самое произошло и с подсобным хозяйством колхоза. Мы работали-работали, а потом вдруг центральную усадьбу открыли в соседней деревне Крутец, переправили туда всю технику, — вспоминает бывший глава сельсовета. — В Майдане народ гордый, трудолюбивый. Люди дело все равно не забросили — торговали по городам и весям".Лучшие годы, говорит он, пришлись на период перестройки: "Проводились выставки в странах Европы и не только. Иностранцев много было. А потом грянули 90-е — ни колхоза, ни артели, ни фабрики". Впрочем, несмотря на сложности, добавляет Грачев, ни у кого и в мыслях не было свернуть производство."Прилетело так, что полдня лежал без памяти"Наиболее подходящее дерево для матрешки — липа. Легко обрабатывается, с достаточно плотной структурой. Очень важно правильно ободрать кору и не повредить ствол. После нужно высушить брус — минимум год. Поэтому мастера закупаются впрок: под рукой всегда должны быть уже сухие бревна. По словам местных, в лесах вокруг Полховского Майдана почти не осталось лип — везут из соседних регионов.Она расписывает матрешки без малого полвека. Раньше, признается Анна Васильевна, в доме не было свободного места для очередной партии готовых кукол-укладок. "А теперь спрос слабый. В товар вложились, потратились на материалы, но все стоит без дела, — вздыхает она. — Для меня это не работа, а отдых. Как-то раз сто штук выкрасила за два дня".Покраска матрешки — долгий и трудоемкий процесс. Первым делом выточенную на станке деревянную заготовку необходимо накрахмалить. "Натереть как следует, не жалеть. И подождать, когда высохнет. Достаточно четырех часов. Затем повторно крахмал нанести и только потом расписывать, — объясняет нюансы художница. — Беру циркуль, вырисовываю личико, фартучек. Обвожу черным контуром: раньше использовали тушь с пером, теперь можно гелиевой ручкой. Краска была анилиновая, разведенная спиртом или самогоном, — у нее цвет такой глубокий, насыщенный. Сейчас просто гуашь. Цвета, как правило, — красный, желтый, голубой, фиолетовый, зеленый. В самом конце, когда уже все нарисовано, матрешку нужно покрыть дважды лаком. После первого покрытия выждать сутки, чтобы высохло".Основные элементы декора — птицы, животные, цветы (розы и шиповник). Встречается и сюжетная роспись — по мотивам сказок или сельские пейзажи. Узнают полхово-майданский узор по крупным и еще не распустившимся красным цветкам. Фон — желтый, у рисунка четкий черный контур. Анна тоже выезжала торговать сувенирами в разные города: Москва, Чебоксары, Нижний Тагил, Ставрополь. Она затрудняется ответить, сколько матрешек расписала — не считала. Но уверяет: все — разные, не похожие. "Самый ходовой товар на рынке — пяти- и семиместные матрешки. "Пятерка" 200 рублей стоит. Это если дома продаем. На рынке чуть дороже".Самым трудолюбивым и предприимчивым майданам удалось неплохо заработать на матрешках. "Мне было 26, когда началось строительство дома, где живу по сей день. Скопила и на второй — там с семьей младший сын", — отмечает Каверина.Теперь же на куклах денег не поднимешь, продолжает собеседница. Сувениры сильно упали в цене. "И то не берут, представляете? — подхватывает Иван Грачев. — Матрешки я точил последний раз где-то год назад — предыдущую партию не раскупили. Смысла нет вкладываться в новые. Раньше никто не бедствовал, поэтому не жаловались. Не то что сейчас…"Нынешний год для майданов очень тяжелый — пандемия совсем подкосила матрешечный бизнес. Люди, годами занимавшиеся этим, срочно искали другой заработок. "Те, кому позволяет здоровье, пошли строителями, поварами, уборщиками, охранниками. А многие просто разъехались".Майданы не верят, что производство может выйти на прежний уровень: молодежь не горит желанием продолжать дело предков. И уезжает из глуши в города. Скоро поддерживать традиции будет попросту некому. В Полховском Майдане сейчас около полутора тысяч человек. Местным обидно, что власти перестали вкладываться в инфраструктуру и развитие села, прославившееся матрешками на весь мир.

ссср

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, бизнес, нижегородская область, общество