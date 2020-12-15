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Назван простой способ накопить деньги
Назван простой способ накопить деньги
Консультант-методист по финансовой грамотности Минфина Анастасия Бондаренко в беседе с порталом News.ru поделилась советами, как правильно сохранить деньги. РИА Новости, 15.12.2020
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общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Консультант-методист по финансовой грамотности Минфина Анастасия Бондаренко в беседе с порталом News.ru поделилась советами, как правильно сохранить деньги.Копить может каждый, даже если откладывать с небольшой зарплаты, в этом деле важно быть замотивированным, выразила уверенность эксперт.По словам Бондаренко, основное правило успешного накопления — регулярность, вы сами можете выбрать, когда и сколько вам удобно откладывать. Также эксперт отметила, что во избежание соблазна потратить накопленное раньше достигнутой цели стоит убрать деньги из доступного оборота. Инструмент накопления должен быть простым, с возможностью снять деньги в любой момент. А для накопления в долгосрочной перспективе, подчеркнула она, можно рассмотреть банковский депозит.
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общество

Назван простой способ накопить деньги

15:18 15.12.2020 (обновлено: 17:16 15.12.2020)
 
© Fotolia / tuk69tukСбережения
Сбережения - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Fotolia / tuk69tuk
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Консультант-методист по финансовой грамотности Минфина Анастасия Бондаренко в беседе с порталом News.ru поделилась советами, как правильно сохранить деньги.
Копить может каждый, даже если откладывать с небольшой зарплаты, в этом деле важно быть замотивированным, выразила уверенность эксперт.

"Если подорожает проезд в транспорте или услуги ЖКХ, вы же найдете возможность их оплатить, тогда почему нельзя в первую очередь заплатить себе? И это еще один важный принцип формирования накоплений: сначала заплати себе, отложи часть полученного дохода, к примеру, на депозит", — сказала она.

По словам Бондаренко, основное правило успешного накопления — регулярность, вы сами можете выбрать, когда и сколько вам удобно откладывать.
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Также эксперт отметила, что во избежание соблазна потратить накопленное раньше достигнутой цели стоит убрать деньги из доступного оборота. Инструмент накопления должен быть простым, с возможностью снять деньги в любой момент.
А для накопления в долгосрочной перспективе, подчеркнула она, можно рассмотреть банковский депозит.
 
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