https://ria.ru/20201215/dengi-1589341695.html

Назван простой способ накопить деньги

Назван простой способ накопить деньги

Консультант-методист по финансовой грамотности Минфина Анастасия Бондаренко в беседе с порталом News.ru поделилась советами, как правильно сохранить деньги. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:18

2020-12-15T15:18

2020-12-15T17:16

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Консультант-методист по финансовой грамотности Минфина Анастасия Бондаренко в беседе с порталом News.ru поделилась советами, как правильно сохранить деньги.Копить может каждый, даже если откладывать с небольшой зарплаты, в этом деле важно быть замотивированным, выразила уверенность эксперт.По словам Бондаренко, основное правило успешного накопления — регулярность, вы сами можете выбрать, когда и сколько вам удобно откладывать. Также эксперт отметила, что во избежание соблазна потратить накопленное раньше достигнутой цели стоит убрать деньги из доступного оборота. Инструмент накопления должен быть простым, с возможностью снять деньги в любой момент. А для накопления в долгосрочной перспективе, подчеркнула она, можно рассмотреть банковский депозит.

https://ria.ru/20201118/pensii-1585111806.html

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общество