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Полиция задержала волгоградцев за кражу денег из сейфов предприятий

Полиция задержала волгоградцев за кражу денег из сейфов предприятий

Полицейские задержали четверых подозреваемых в кражах из сейфов на предприятиях Волгоградской области, их "улов" превысил 13 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:22

2020-12-15T12:22

2020-12-15T12:22

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ВОЛГОГРАД, 15 дек - РИА Новости. Полицейские задержали четверых подозреваемых в кражах из сейфов на предприятиях Волгоградской области, их "улов" превысил 13 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.По информации ведомства, четверо ранее судимых жителей Волгоградской области в течение года совершили не менее 33 краж с промышленных предприятий Волгограда, Волжского и Светлого Яра. Подозреваемые выбирали объект, который охранялся сторожем, через забор проникали на территории и похищали деньги из сейфов. По данным полиции, всего ими было украдено более 13 миллионов рублей.Задержанные арестованы, в содеянном они сознались.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/kartochka-1588584651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, волгоград, волгоградская область, волжский, происшествия