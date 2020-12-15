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Полиция задержала волгоградцев за кражу денег из сейфов предприятий
Полиция задержала волгоградцев за кражу денег из сейфов предприятий
Полицейские задержали четверых подозреваемых в кражах из сейфов на предприятиях Волгоградской области, их "улов" превысил 13 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:22
2020-12-15T12:22
2020-12-15T12:22
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ВОЛГОГРАД, 15 дек - РИА Новости. Полицейские задержали четверых подозреваемых в кражах из сейфов на предприятиях Волгоградской области, их "улов" превысил 13 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.По информации ведомства, четверо ранее судимых жителей Волгоградской области в течение года совершили не менее 33 краж с промышленных предприятий Волгограда, Волжского и Светлого Яра. Подозреваемые выбирали объект, который охранялся сторожем, через забор проникали на территории и похищали деньги из сейфов. По данным полиции, всего ими было украдено более 13 миллионов рублей.Задержанные арестованы, в содеянном они сознались.
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гумвд, волгоград, волгоградская область, волжский, происшествия