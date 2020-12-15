Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/dengi-1589298590.html
Полиция задержала волгоградцев за кражу денег из сейфов предприятий
Полиция задержала волгоградцев за кражу денег из сейфов предприятий
Полицейские задержали четверых подозреваемых в кражах из сейфов на предприятиях Волгоградской области, их "улов" превысил 13 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:22
2020-12-15T12:22
гумвд
волгоград
волгоградская область
волжский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 дек - РИА Новости. Полицейские задержали четверых подозреваемых в кражах из сейфов на предприятиях Волгоградской области, их "улов" превысил 13 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.По информации ведомства, четверо ранее судимых жителей Волгоградской области в течение года совершили не менее 33 краж с промышленных предприятий Волгограда, Волжского и Светлого Яра. Подозреваемые выбирали объект, который охранялся сторожем, через забор проникали на территории и похищали деньги из сейфов. По данным полиции, всего ими было украдено более 13 миллионов рублей.Задержанные арестованы, в содеянном они сознались.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/kartochka-1588584651.html
волгоград
волгоградская область
волжский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, волгоград, волгоградская область, волжский, происшествия

Полиция задержала волгоградцев за кражу денег из сейфов предприятий

12:22 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 15 дек - РИА Новости. Полицейские задержали четверых подозреваемых в кражах из сейфов на предприятиях Волгоградской области, их "улов" превысил 13 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
По информации ведомства, четверо ранее судимых жителей Волгоградской области в течение года совершили не менее 33 краж с промышленных предприятий Волгограда, Волжского и Светлого Яра. Подозреваемые выбирали объект, который охранялся сторожем, через забор проникали на территории и похищали деньги из сейфов. По данным полиции, всего ими было украдено более 13 миллионов рублей.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 13:21
Раскрыты новые схемы кражи денег с банковских карточек
"Задержали подозреваемых накануне после совершения очередной кражи из промышленного предприятия, расположенного на территории города Волжского", - говорится в сообщении полицейского главка.
Задержанные арестованы, в содеянном они сознались.
 
ГУМВДВолгоградВолгоградская областьВолжскийПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
04:41Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца
Лента новостейМолния