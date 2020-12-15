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В Башкирии возбудили второе дело после пожара в доме престарелых
В Башкирии возбудили второе дело после пожара в доме престарелых
Второе уголовное дело, об оказании некачественных услуг, возбудили после гибели 11 человек при пожаре в башкирском доме престарелых, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:37
2020-12-15T12:44
абзелиловский район
пожар в башкирском доме престарелых
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Второе уголовное дело, об оказании некачественных услуг, возбудили после гибели 11 человек при пожаре в башкирском доме престарелых, сообщает СУСК РФ по республике.Пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел в ночь на вторник. На месте пожара были обнаружены тела 11 погибших пенсионеров. Пятерым постояльцам удалось спастись. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"."По факту ненадлежащего оказания услуг в доме престарелых, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, которое соединено с основным делом в одно производство", - говорится в сообщении.
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абзелиловский район, пожар в башкирском доме престарелых, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Башкирии возбудили второе дело после пожара в доме престарелых

12:37 15.12.2020 (обновлено: 12:44 15.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанТушение пожара в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино, Башкирия
Тушение пожара в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино, Башкирия - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Второе уголовное дело, об оказании некачественных услуг, возбудили после гибели 11 человек при пожаре в башкирском доме престарелых, сообщает СУСК РФ по республике.
Пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел в ночь на вторник. На месте пожара были обнаружены тела 11 погибших пенсионеров. Пятерым постояльцам удалось спастись. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"По факту ненадлежащего оказания услуг в доме престарелых, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, которое соединено с основным делом в одно производство", - говорится в сообщении.
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Абзелиловский районПожар в башкирском доме престарелыхСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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