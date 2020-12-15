https://ria.ru/20201215/delo-1589302831.html

В Башкирии возбудили второе дело после пожара в доме престарелых

В Башкирии возбудили второе дело после пожара в доме престарелых

Второе уголовное дело, об оказании некачественных услуг, возбудили после гибели 11 человек при пожаре в башкирском доме престарелых, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:37

2020-12-15T12:37

2020-12-15T12:44

абзелиловский район

пожар в башкирском доме престарелых

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Второе уголовное дело, об оказании некачественных услуг, возбудили после гибели 11 человек при пожаре в башкирском доме престарелых, сообщает СУСК РФ по республике.Пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел в ночь на вторник. На месте пожара были обнаружены тела 11 погибших пенсионеров. Пятерым постояльцам удалось спастись. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"."По факту ненадлежащего оказания услуг в доме престарелых, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, которое соединено с основным делом в одно производство", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/pozhar-1589300593.html

абзелиловский район

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абзелиловский район, пожар в башкирском доме престарелых, следственный комитет россии (ск рф), происшествия