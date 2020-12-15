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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/daniya-1589386051.html
Дания вводит жесткие ограничения из-за COVID-19
Дания вводит жесткие ограничения из-за COVID-19
Власти Дании, которые ранее ввели ограничения из-за коронавируса в 69 муниципалитетах, приняли решение распространить их на всю территорию страны с 16.00... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:01
2020-12-15T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дания
в мире
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МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Власти Дании, которые ранее ввели ограничения из-за коронавируса в 69 муниципалитетах, приняли решение распространить их на всю территорию страны с 16.00 местного времени в среду, меры предусматривают дистанционное обучение для школьников с 5 класса и студентов, закрытие учреждений культуры и точек общественного питания, сообщил министр транспорта королевства Бенни Энгельбрехт на своей странице в Facebook.Он пояснил, что ограничения вступают в силу с 16.00 среды по местному времени (18.00 мск). Ограничения, которые прежде были введены на территории 69 муниципалитетов королевства, касаются школьников с 5 класса и студентов – они отправляются на дистанционное обучение. "Учреждения культуры будут закрыты. Это касается ресторанов, кафе и баров, за исключением режима работы на вынос. Работодателям рекомендуется отправить максимальное число служащих на удаленную работу", - написал Энгельбрехт.По-прежнему главной рекомендацией для всех жителей королевства остается максимально возможное нахождение дома и минимизация контактов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дания, в мире

Дания вводит жесткие ограничения из-за COVID-19

19:01 15.12.2020 (обновлено: 19:12 15.12.2020)
 
© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
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МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Власти Дании, которые ранее ввели ограничения из-за коронавируса в 69 муниципалитетах, приняли решение распространить их на всю территорию страны с 16.00 местного времени в среду, меры предусматривают дистанционное обучение для школьников с 5 класса и студентов, закрытие учреждений культуры и точек общественного питания, сообщил министр транспорта королевства Бенни Энгельбрехт на своей странице в Facebook.

"Ситуация стала серьезной. Коронавирус распространяется в Дании. Число зараженных слишком высоко, количество госпитализаций растет. И поэтому мы распространяем частичный локдаун на всю страну. Это означает, что это касается и Южной Ютландии", - написал министр.

Он пояснил, что ограничения вступают в силу с 16.00 среды по местному времени (18.00 мск). Ограничения, которые прежде были введены на территории 69 муниципалитетов королевства, касаются школьников с 5 класса и студентов – они отправляются на дистанционное обучение. "Учреждения культуры будут закрыты. Это касается ресторанов, кафе и баров, за исключением режима работы на вынос. Работодателям рекомендуется отправить максимальное число служащих на удаленную работу", - написал Энгельбрехт.
По-прежнему главной рекомендацией для всех жителей королевства остается максимально возможное нахождение дома и минимизация контактов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДанияВ мире
 
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