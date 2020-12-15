https://ria.ru/20201215/daniya-1589386051.html

Дания вводит жесткие ограничения из-за COVID-19

Дания вводит жесткие ограничения из-за COVID-19

Власти Дании, которые ранее ввели ограничения из-за коронавируса в 69 муниципалитетах, приняли решение распространить их на всю территорию страны с 16.00... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:01

2020-12-15T19:01

2020-12-15T19:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дания

в мире

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МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Власти Дании, которые ранее ввели ограничения из-за коронавируса в 69 муниципалитетах, приняли решение распространить их на всю территорию страны с 16.00 местного времени в среду, меры предусматривают дистанционное обучение для школьников с 5 класса и студентов, закрытие учреждений культуры и точек общественного питания, сообщил министр транспорта королевства Бенни Энгельбрехт на своей странице в Facebook.Он пояснил, что ограничения вступают в силу с 16.00 среды по местному времени (18.00 мск). Ограничения, которые прежде были введены на территории 69 муниципалитетов королевства, касаются школьников с 5 класса и студентов – они отправляются на дистанционное обучение. "Учреждения культуры будут закрыты. Это касается ресторанов, кафе и баров, за исключением режима работы на вынос. Работодателям рекомендуется отправить максимальное число служащих на удаленную работу", - написал Энгельбрехт.По-прежнему главной рекомендацией для всех жителей королевства остается максимально возможное нахождение дома и минимизация контактов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дания, в мире