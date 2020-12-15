https://ria.ru/20201215/byudzhet-1589397592.html

Медведчук назвал украинский госбюджет на 2021 год преступным

Медведчук назвал украинский госбюджет на 2021 год преступным

Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал госбюджет Украины на 2021 год преступным. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:43

2020-12-15T20:43

2020-12-15T20:43

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал госбюджет Украины на 2021 год преступным.Ранее во вторник парламент Украины принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%, такое решение поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты фракции не голосовали за этот проект бюджета.По его словам, чем быстрее это "непрофессиональное правительство" отправят в отставку, тем лучше будет для страны. Как отметил политик, не отправляя правительство в отставку, власть фактически затягивает "петлю на своей шее"."Несмотря на экономический, политический, социальный кризис, на борьбу с коронавирусом, пандемию, нам надо как можно быстрее избавиться от этого непрофессионального, дилетантского правительства", - убежден Медведчук.Парламентарий констатировал: за все годы независимости не было такого, чтобы бюджет на две третьих формировался за счет заимствований, чтобы 65% всех поступлений в бюджет составляли кредиты.

https://ria.ru/20201215/avakov-1589360579.html

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире