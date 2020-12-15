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Медведчук назвал украинский госбюджет на 2021 год преступным
Медведчук назвал украинский госбюджет на 2021 год преступным
Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал госбюджет Украины на 2021 год преступным. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:43
2020-12-15T20:43
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал госбюджет Украины на 2021 год преступным.Ранее во вторник парламент Украины принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%, такое решение поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты фракции не голосовали за этот проект бюджета.По его словам, чем быстрее это "непрофессиональное правительство" отправят в отставку, тем лучше будет для страны. Как отметил политик, не отправляя правительство в отставку, власть фактически затягивает "петлю на своей шее"."Несмотря на экономический, политический, социальный кризис, на борьбу с коронавирусом, пандемию, нам надо как можно быстрее избавиться от этого непрофессионального, дилетантского правительства", - убежден Медведчук.Парламентарий констатировал: за все годы независимости не было такого, чтобы бюджет на две третьих формировался за счет заимствований, чтобы 65% всех поступлений в бюджет составляли кредиты.
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире

Медведчук назвал украинский госбюджет на 2021 год преступным

20:43 15.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал госбюджет Украины на 2021 год преступным.
Ранее во вторник парламент Украины принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%, такое решение поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты фракции не голосовали за этот проект бюджета.
"Это – преступный бюджет, который влечет за собой ответственность для тех, кто его подготовил, тех, кто не хочет менять экономический курс страны, наполнять реальным содержанием социальную политику", ‒ цитирует его пресс-служба политсилы.
По его словам, чем быстрее это "непрофессиональное правительство" отправят в отставку, тем лучше будет для страны. Как отметил политик, не отправляя правительство в отставку, власть фактически затягивает "петлю на своей шее".
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"Несмотря на экономический, политический, социальный кризис, на борьбу с коронавирусом, пандемию, нам надо как можно быстрее избавиться от этого непрофессионального, дилетантского правительства", - убежден Медведчук.
Парламентарий констатировал: за все годы независимости не было такого, чтобы бюджет на две третьих формировался за счет заимствований, чтобы 65% всех поступлений в бюджет составляли кредиты.
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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