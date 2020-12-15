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Российский ядерный буксир сможет доставлять десять тонн груза на Луну
Российский ядерный буксир сможет доставлять десять тонн груза на Луну
Российский ядерный буксир "Нуклон" сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, говорится в документах "Роскосмоса", опубликованных на сайте... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T03:08
2020-12-15T03:08
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский ядерный буксир "Нуклон" сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, говорится в документах "Роскосмоса", опубликованных на сайте госзакупок.Ранее сообщалось, что "Роскосмос" заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира "Нуклон". Одной из первых научных задач буксира станет исследование Луны.Согласно требованиям к ядерному буксиру, содержащимся в документах госкорпорации, он должен обеспечить "выполнение транспортной операции в составе орбитального комплекса по доставке модуля полезной нагрузки массой до 10 тысяч килограммов включительно с начальной орбиты (900 км над поверхностью Земли – ред.) на орбиту искусственного спутника Луны за период не более 4800 часов (200 земных суток – ред.)".Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с РИА Новости заявил, что не видит в таких длительных сроках доставки особых проблем. По его словам, грузы буду отправляться на Луну заранее, а их доставка на буксире будет обходиться намного дешевле, чем традиционными космическими средствами.По его словам, ядерный реактор и экономичные ионные двигатели позволят обеспечить низкую цену доставки.Говоря о сроках доставки, он сказал, что если какие-то грузы понадобится доставить на Луну, например, к прибытию пилотируемого корабля с экипажем, то грузы нужно будет просто отправить на буксире на 200 суток раньше начала пилотируемой экспедиции.Эту ситуацию он сравнил с северным завозом, когда грузы в поселения Крайнего Севера завозятся раз в год, но крупными партиями. "Земные компетенции обеспечения Арктического региона грузами могут быть использованы в обеспечении лунных поселений. Очень много похожего между лунными проектами и освоением Арктики", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20201211/kosmos-1588827682.html
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россия, земля, луна, андрей ионин, космос - риа наука, роскосмос, москва

Российский ядерный буксир сможет доставлять десять тонн груза на Луну

03:08 15.12.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский ядерный буксир "Нуклон" сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, говорится в документах "Роскосмоса", опубликованных на сайте госзакупок.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира "Нуклон". Одной из первых научных задач буксира станет исследование Луны.
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Согласно требованиям к ядерному буксиру, содержащимся в документах госкорпорации, он должен обеспечить "выполнение транспортной операции в составе орбитального комплекса по доставке модуля полезной нагрузки массой до 10 тысяч килограммов включительно с начальной орбиты (900 км над поверхностью Земли – ред.) на орбиту искусственного спутника Луны за период не более 4800 часов (200 земных суток – ред.)".
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с РИА Новости заявил, что не видит в таких длительных сроках доставки особых проблем. По его словам, грузы буду отправляться на Луну заранее, а их доставка на буксире будет обходиться намного дешевле, чем традиционными космическими средствами.
Он призвал разделить транспортные системы для перевозки людей и грузов точно так же, как это сделано на Земле. "Люди не ездят в товарных вагонах, а уголь не перевозят в пассажирских вагонах. Пока в космосе и грузы, и людей, по большому счету, возят практически одни и те же космические системы. Людей нужно доставлять безопасно, а безопасно – это быстро. Что касается грузов, то здесь, в первую очередь важна экономическая эффективность доставки. А доставить нужно просто вовремя", - сказал Ионин.
По его словам, ядерный реактор и экономичные ионные двигатели позволят обеспечить низкую цену доставки.
Говоря о сроках доставки, он сказал, что если какие-то грузы понадобится доставить на Луну, например, к прибытию пилотируемого корабля с экипажем, то грузы нужно будет просто отправить на буксире на 200 суток раньше начала пилотируемой экспедиции.
Эту ситуацию он сравнил с северным завозом, когда грузы в поселения Крайнего Севера завозятся раз в год, но крупными партиями. "Земные компетенции обеспечения Арктического региона грузами могут быть использованы в обеспечении лунных поселений. Очень много похожего между лунными проектами и освоением Арктики", - сказал эксперт.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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