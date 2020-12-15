https://ria.ru/20201215/buksir-1589240861.html

Российский ядерный буксир сможет доставлять десять тонн груза на Луну

Российский ядерный буксир сможет доставлять десять тонн груза на Луну

Российский ядерный буксир "Нуклон" сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, говорится в документах "Роскосмоса", опубликованных на сайте... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T03:08

2020-12-15T03:08

2020-12-15T03:08

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский ядерный буксир "Нуклон" сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, говорится в документах "Роскосмоса", опубликованных на сайте госзакупок.Ранее сообщалось, что "Роскосмос" заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира "Нуклон". Одной из первых научных задач буксира станет исследование Луны.Согласно требованиям к ядерному буксиру, содержащимся в документах госкорпорации, он должен обеспечить "выполнение транспортной операции в составе орбитального комплекса по доставке модуля полезной нагрузки массой до 10 тысяч килограммов включительно с начальной орбиты (900 км над поверхностью Земли – ред.) на орбиту искусственного спутника Луны за период не более 4800 часов (200 земных суток – ред.)".Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с РИА Новости заявил, что не видит в таких длительных сроках доставки особых проблем. По его словам, грузы буду отправляться на Луну заранее, а их доставка на буксире будет обходиться намного дешевле, чем традиционными космическими средствами.По его словам, ядерный реактор и экономичные ионные двигатели позволят обеспечить низкую цену доставки.Говоря о сроках доставки, он сказал, что если какие-то грузы понадобится доставить на Луну, например, к прибытию пилотируемого корабля с экипажем, то грузы нужно будет просто отправить на буксире на 200 суток раньше начала пилотируемой экспедиции.Эту ситуацию он сравнил с северным завозом, когда грузы в поселения Крайнего Севера завозятся раз в год, но крупными партиями. "Земные компетенции обеспечения Арктического региона грузами могут быть использованы в обеспечении лунных поселений. Очень много похожего между лунными проектами и освоением Арктики", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20201211/kosmos-1588827682.html

https://ria.ru/20201214/luna-1589176914.html

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россия, земля, луна, андрей ионин, космос - риа наука, роскосмос, москва