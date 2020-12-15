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Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась
Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась
Специалисты завершили проверку в Большом театре в центре Москвы, из которого после сообщения о якобы заложенной бомбе были эвакуированы почти 500 человек,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:17
2020-12-15T17:17
2020-12-15T18:12
культура
большой театр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Специалисты завершили проверку в Большом театре в центре Москвы, из которого после сообщения о якобы заложенной бомбе были эвакуированы почти 500 человек, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Проверка завершена - чисто", - сказал собеседник агентства.Согласно афише на сайте театра, сегодня там запланировано одно представление – балет "Баядерка". Начало в 19.05 на исторической сцене. Отразится ли инцидент на афише, пока неясно.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
https://ria.ru/20201207/minirovanie-1587947497.html
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большой театр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия