https://ria.ru/20201215/boliviya-1589406152.html

В Боливии нашли 20 новых видов животных и растений

В Боливии нашли 20 новых видов животных и растений

Ученые обнаружили в горной цепи Анды в Боливии 20 ранее неизвестных науке видов животных и растений, а также некоторые виды, уже считавшиеся вымершими, сообщает РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T22:39

2020-12-15T22:39

2020-12-15T22:39

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ученые обнаружили в горной цепи Анды в Боливии 20 ранее неизвестных науке видов животных и растений, а также некоторые виды, уже считавшиеся вымершими, сообщает некоммерческая организация "Международное общество сохранения природы" (Conservation International).Экспедиция ученых проходила под руководством главы одной из программ Conservation International Тронда Ларсена и главы местного ведомства по охране природы Клаудии Кортес вблизи столицы Боливии города Ла-Пас.Среди ранее неизвестных видов, обнаруженных в горах Боливии, указываются различные виды змей, бабочек, карликовая лягушка, цветы и разновидность бамбука.Повторно обнаружены были вид лягушки, который считался вымершим более 20 лет, бабочка-бархатница, не попадавшаяся на глаза ученым почти 100 лет, а также некоторые растения.Кроме того, как сообщили в организации, ученым также удалось выявить около 770 видов, которые ранее не были зафиксированы в этом регионе.

https://ria.ru/20201130/armeniya-1587004907.html

https://ria.ru/20200917/krokodil-1577394364.html

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ла-пас (город), боливия, в мире