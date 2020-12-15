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В Боливии нашли 20 новых видов животных и растений
В Боливии нашли 20 новых видов животных и растений
Ученые обнаружили в горной цепи Анды в Боливии 20 ранее неизвестных науке видов животных и растений, а также некоторые виды, уже считавшиеся вымершими, сообщает РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T22:39
2020-12-15T22:39
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ученые обнаружили в горной цепи Анды в Боливии 20 ранее неизвестных науке видов животных и растений, а также некоторые виды, уже считавшиеся вымершими, сообщает некоммерческая организация "Международное общество сохранения природы" (Conservation International).Экспедиция ученых проходила под руководством главы одной из программ Conservation International Тронда Ларсена и главы местного ведомства по охране природы Клаудии Кортес вблизи столицы Боливии города Ла-Пас.Среди ранее неизвестных видов, обнаруженных в горах Боливии, указываются различные виды змей, бабочек, карликовая лягушка, цветы и разновидность бамбука.Повторно обнаружены были вид лягушки, который считался вымершим более 20 лет, бабочка-бархатница, не попадавшаяся на глаза ученым почти 100 лет, а также некоторые растения.Кроме того, как сообщили в организации, ученым также удалось выявить около 770 видов, которые ранее не были зафиксированы в этом регионе.
https://ria.ru/20201130/armeniya-1587004907.html
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ла-пас (город), боливия, в мире

В Боливии нашли 20 новых видов животных и растений

22:39 15.12.2020
 
© Фото : “Роскосмос”Вид из космоса на Анды
Вид из космоса на Анды - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : “Роскосмос”
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ученые обнаружили в горной цепи Анды в Боливии 20 ранее неизвестных науке видов животных и растений, а также некоторые виды, уже считавшиеся вымершими, сообщает некоммерческая организация "Международное общество сохранения природы" (Conservation International).
Экспедиция ученых проходила под руководством главы одной из программ Conservation International Тронда Ларсена и главы местного ведомства по охране природы Клаудии Кортес вблизи столицы Боливии города Ла-Пас.
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Среди ранее неизвестных видов, обнаруженных в горах Боливии, указываются различные виды змей, бабочек, карликовая лягушка, цветы и разновидность бамбука.
Повторно обнаружены были вид лягушки, который считался вымершим более 20 лет, бабочка-бархатница, не попадавшаяся на глаза ученым почти 100 лет, а также некоторые растения.

"Находки в ходе нашей экспедиции в долине Зонго – сердце нашего региона – добавляют множество видов к научным данным. Десятки новых видов, амфибий, которые никто не наблюдал в течение десятков лет, а также бабочек, которых никто не видел почти век, показывают насколько ценными являются эти влажные тропические леса", - приводятся на официальном сайте слова генерального директора отделения Conservation International в Боливии Эдуардо Форно.

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Кроме того, как сообщили в организации, ученым также удалось выявить около 770 видов, которые ранее не были зафиксированы в этом регионе.
 
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