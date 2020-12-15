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Российские модели пожаловались на угрозы иностранцев из-за фотосессии
Российские модели пожаловались на угрозы иностранцев из-за фотосессии
Российские модели из Краснодара Алена Мельникова и Анастасия Семеновых в эфире телеканала "Россия 1" ответили на обвинения в расизме из-за фотосессии в одежде... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:28
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россия
бейонсе ноулз
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские модели из Краснодара Алена Мельникова и Анастасия Семеновых в эфире телеканала "Россия 1" ответили на обвинения в расизме из-за фотосессии в одежде бренда Бейонсе Ноулз Ivy Park.Ранее девушки опубликовали свою фотосессию в Instagram. Снимки репостнул официальный аккаунт бренда Ivy Park, однако это возмутило его западных подписчиков. Девушек обвинили в расизме, блэкфишинге и культурной апроприации из-за загара и причесок. Как рассказали сами модели, из-за гневных комментариев репост их фотосессии вскоре был удален."Полторы тысячи человек подписали петицию, отправили Бейонсе, что, мол, посмотрите, как посмели вы русских расисток поставить в рекламу бренда", — рассказала Семеновых.После этого в личные аккаунты девушек стали поступать угрозы. Многие пользователи соцсети заявляли, что русские не могут носить косы и кудри.При этом модели рассказали, что носят косички на протяжении уже двух-трех лет и не понимают претензий, которые предъявляют им "борцы за социальную справедливость"."Слава богу, мы живем в России", — резюмировала она.
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россия, бейонсе ноулз, краснодар, сша

Российские модели пожаловались на угрозы иностранцев из-за фотосессии

17:28 15.12.2020 (обновлено: 21:29 15.12.2020)
 
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские модели из Краснодара Алена Мельникова и Анастасия Семеновых в эфире телеканала "Россия 1" ответили на обвинения в расизме из-за фотосессии в одежде бренда Бейонсе Ноулз Ivy Park.
Ранее девушки опубликовали свою фотосессию в Instagram. Снимки репостнул официальный аккаунт бренда Ivy Park, однако это возмутило его западных подписчиков. Девушек обвинили в расизме, блэкфишинге и культурной апроприации из-за загара и причесок. Как рассказали сами модели, из-за гневных комментариев репост их фотосессии вскоре был удален.
"Полторы тысячи человек подписали петицию, отправили Бейонсе, что, мол, посмотрите, как посмели вы русских расисток поставить в рекламу бренда", — рассказала Семеновых.
После этого в личные аккаунты девушек стали поступать угрозы. Многие пользователи соцсети заявляли, что русские не могут носить косы и кудри.
При этом модели рассказали, что носят косички на протяжении уже двух-трех лет и не понимают претензий, которые предъявляют им "борцы за социальную справедливость".
"Слава богу, мы живем в России", — резюмировала она.
 
РоссияБейонсе НоулзКраснодарСША
 
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