https://ria.ru/20201215/blekfishing-1589371200.html

Российские модели пожаловались на угрозы иностранцев из-за фотосессии

Российские модели пожаловались на угрозы иностранцев из-за фотосессии

Российские модели из Краснодара Алена Мельникова и Анастасия Семеновых в эфире телеканала "Россия 1" ответили на обвинения в расизме из-за фотосессии в одежде... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:28

2020-12-15T17:28

2020-12-15T21:29

россия

бейонсе ноулз

краснодар

сша

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские модели из Краснодара Алена Мельникова и Анастасия Семеновых в эфире телеканала "Россия 1" ответили на обвинения в расизме из-за фотосессии в одежде бренда Бейонсе Ноулз Ivy Park.Ранее девушки опубликовали свою фотосессию в Instagram. Снимки репостнул официальный аккаунт бренда Ivy Park, однако это возмутило его западных подписчиков. Девушек обвинили в расизме, блэкфишинге и культурной апроприации из-за загара и причесок. Как рассказали сами модели, из-за гневных комментариев репост их фотосессии вскоре был удален."Полторы тысячи человек подписали петицию, отправили Бейонсе, что, мол, посмотрите, как посмели вы русских расисток поставить в рекламу бренда", — рассказала Семеновых.После этого в личные аккаунты девушек стали поступать угрозы. Многие пользователи соцсети заявляли, что русские не могут носить косы и кудри.При этом модели рассказали, что носят косички на протяжении уже двух-трех лет и не понимают претензий, которые предъявляют им "борцы за социальную справедливость"."Слава богу, мы живем в России", — резюмировала она.

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краснодар

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бейонсе ноулз, краснодар, сша