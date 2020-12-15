https://ria.ru/20201215/bayden-1589388191.html

Лидер республиканцев в сенате поздравил Байдена с победой на выборах

Лидер республиканцев в сенате поздравил Байдена с победой на выборах

Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл поздравил избранного президента США демократа Джо Байдена с победой на выборах. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:20

2020-12-15T19:20

2020-12-15T19:20

выборы президента сша — 2020

митч макконнелл

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл поздравил избранного президента США демократа Джо Байдена с победой на выборах.Президент Трамп до сих пор не признал поражения на выборах, он безуспешно пытается оспорить победу Байдена в судах, заявляя о том, что "демократы украли" у него выборы. Более сотни республиканцев в конгрессе публично поддержали претензии президента к прошедшим выборам.Поздравление лидера республиканцев Байдена стало первым публичным признанием его победы со стороны высокопоставленного представителя Республиканской партии.Накануне по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

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митч макконнелл, дональд трамп, джо байден, сша, в мире