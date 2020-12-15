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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/bayden-1589388191.html
Лидер республиканцев в сенате поздравил Байдена с победой на выборах
Лидер республиканцев в сенате поздравил Байдена с победой на выборах
Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл поздравил избранного президента США демократа Джо Байдена с победой на выборах. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:20
2020-12-15T19:20
выборы президента сша — 2020
митч макконнелл
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл поздравил избранного президента США демократа Джо Байдена с победой на выборах.Президент Трамп до сих пор не признал поражения на выборах, он безуспешно пытается оспорить победу Байдена в судах, заявляя о том, что "демократы украли" у него выборы. Более сотни республиканцев в конгрессе публично поддержали претензии президента к прошедшим выборам.Поздравление лидера республиканцев Байдена стало первым публичным признанием его победы со стороны высокопоставленного представителя Республиканской партии.Накануне по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.
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митч макконнелл, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Лидер республиканцев в сенате поздравил Байдена с победой на выборах

19:20 15.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл поздравил избранного президента США демократа Джо Байдена с победой на выборах.

"Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джо Байдена, он не новый человек для сената, он посвятил много лет государственной службе, я также хочу поздравить нашу коллегу из Калифорнии избранного вице-президента Камалу Харрис", - сказал Макконнелл, открывая заседание сената во вторник.

Президент Трамп до сих пор не признал поражения на выборах, он безуспешно пытается оспорить победу Байдена в судах, заявляя о том, что "демократы украли" у него выборы. Более сотни республиканцев в конгрессе публично поддержали претензии президента к прошедшим выборам.
Поздравление лидера республиканцев Байдена стало первым публичным признанием его победы со стороны высокопоставленного представителя Республиканской партии.
Накануне по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.
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