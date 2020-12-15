https://ria.ru/20201215/bayden-1589343137.html

Додон поздравил Байдена с победой на выборах

Додон поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:21

2020-12-15T15:21

2020-12-15T15:21

выборы президента сша — 2020

игорь додон

дональд трамп

джо байден

молдавия

сша

в мире

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КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января."От имени народа Республики Молдова и моего имени я имею честь передать искренние и сердечные поздравления господину Джозефу Байдену в связи с его избранием на высокий пост президента Соединенных Штатов Америки", - написал Додон на своей странице в Facebook.Додон отметил, что республика заинтересована "в углублении традиционных отношений дружбы и двустороннего сотрудничества на основе усиленного потенциала стратегического диалога между Молдавией и Соединенными Штатами Америки".

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

молдавия

сша

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игорь додон, дональд трамп, джо байден, молдавия, сша, в мире