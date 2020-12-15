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Додон поздравил Байдена с победой на выборах
Додон поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:21
2020-12-15T15:21
2020-12-15T15:21
выборы президента сша — 2020
игорь додон
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джо байден
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КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января."От имени народа Республики Молдова и моего имени я имею честь передать искренние и сердечные поздравления господину Джозефу Байдену в связи с его избранием на высокий пост президента Соединенных Штатов Америки", - написал Додон на своей странице в Facebook.Додон отметил, что республика заинтересована "в углублении традиционных отношений дружбы и двустороннего сотрудничества на основе усиленного потенциала стратегического диалога между Молдавией и Соединенными Штатами Америки".
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
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игорь додон, дональд трамп, джо байден, молдавия, сша, в мире