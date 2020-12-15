https://ria.ru/20201215/bayden-1589330576.html

В Госдуме сделали прогноз по стратегии Байдена в отношении России

В Госдуме сделали прогноз по стратегии Байдена в отношении России

Фигура Джо Байдена на посту главы США вряд ли изменит принципы американской внешнеполитической стратегии в отношении России, при этом РФ всегда готова к... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:33

2020-12-15T14:33

2020-12-15T14:33

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

госдума рф

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фигура Джо Байдена на посту главы США вряд ли изменит принципы американской внешнеполитической стратегии в отношении России, при этом РФ всегда готова к конструктивному диалогу с любым президентом Штатов, чтобы уберечь мир от скатывания в хаос, заявил РИА Новости член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.Комментируя прошедшие в США выборы, Железняк назвал американскую электоральную систему архаичной, непрозрачной и построенной на финансовых, а не гражданских интересах."Мы не первый раз наблюдаем за многосерийным политическим шоу под названием выборы президента США, которые не имеют ничего похожего и общего с прямой демократией. Нынешние выборы встанут в особый ряд американской избирательной истории. Выборы президента США-2020 запомнятся мировой общественности беспрецедентным внутриполитическим кризисом, расколовшим американское общество", - считает депутат.По мнению Железняка, Дональд Трамп скорее всего не остановится и продолжит "жестко противостоять новому хозяину Белого дома", выплёскивая потоки компромата на Байдена и его окружение и провоцируя общественное недовольство."Грязная предвыборная гонка, огромное число нарушений при подсчете голосов и последовавшее за этим протестное движение, сопровождавшееся жесткой реакцией правоохранительных органов, в очередной раз доказывают, что позиционирование США, как эталона демократии и свободы, нелепо, а попытки навязывания демократии "по-американски" другим странам - абсурдно", - подчеркнул депутат.Также Железняк отметил, что любой президент США напрямую зависим от бюрократической системы и лоббизма американских корпораций."Таким образом фигура Джо Байдена на посту главы США вряд ли изменит принципы американской внешнеполитической стратегии в отношении России. При этом наша страна всегда демонстрирует готовность к конструктивному диалогу с любым президентом США, чтобы уберечь мир от скатывания в хаос", - добавил Железняк.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201215/bayden-1589253449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире