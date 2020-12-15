https://ria.ru/20201215/bayden-1589296714.html

Зюганов считает, что Россию ждет очередная агрессия из-за победы Байдена

Зюганов считает, что Россию ждет очередная агрессия из-за победы Байдена

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что после победы Джо Байдена на выборах президента США Россия должна быть готова к очередной агрессии, которая развернется... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:14

2020-12-15T12:14

2020-12-15T12:14

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

геннадий зюганов

сша

в мире

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что после победы Джо Байдена на выборах президента США Россия должна быть готова к очередной агрессии, которая развернется на постсоветском пространстве.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.

https://ria.ru/20201215/bayden-1589283835.html

сша

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дональд трамп, джо байден, геннадий зюганов, сша, в мире