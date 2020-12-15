Зюганов считает, что Россию ждет очередная агрессия из-за победы Байдена
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что после победы Джо Байдена на выборах президента США Россия должна быть готова к очередной агрессии, которая развернется на постсоветском пространстве.
"Мы должны быть готовы к очередной агрессии, которая развернется на постсоветском пространстве", - сказал Зюганов журналистам во вторник. Лидер КПРФ напомнил, что в ходе предвыборной кампании Байден "прямо заявил, что врагом номер один является наша страна".
"Я очень хочу, чтобы президент (России Владимир) Путин, наше правительство, Совет безопасности реально оценили происходящее. Ибо команда Байдена – это команда (экс-президента США Барака) Обамы, это команда глобалистов, которые имеют огромные финансовые ресурсы, у которых мощные информационные средства и которые преуспели прежде всего в проведении "цветных" революций, в захвате чужого интеллектуального потенциала и рынка", - заявил Зюганов.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.