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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/bayden-1589296714.html
Зюганов считает, что Россию ждет очередная агрессия из-за победы Байдена
Зюганов считает, что Россию ждет очередная агрессия из-за победы Байдена
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что после победы Джо Байдена на выборах президента США Россия должна быть готова к очередной агрессии, которая развернется... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:14
2020-12-15T12:14
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
геннадий зюганов
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что после победы Джо Байдена на выборах президента США Россия должна быть готова к очередной агрессии, которая развернется на постсоветском пространстве.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.
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дональд трамп, джо байден, геннадий зюганов, сша, в мире

Зюганов считает, что Россию ждет очередная агрессия из-за победы Байдена

12:14 15.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что после победы Джо Байдена на выборах президента США Россия должна быть готова к очередной агрессии, которая развернется на постсоветском пространстве.
"Мы должны быть готовы к очередной агрессии, которая развернется на постсоветском пространстве", - сказал Зюганов журналистам во вторник. Лидер КПРФ напомнил, что в ходе предвыборной кампании Байден "прямо заявил, что врагом номер один является наша страна".
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 11:39Выборы президента США — 2020
Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах
"Я очень хочу, чтобы президент (России Владимир) Путин, наше правительство, Совет безопасности реально оценили происходящее. Ибо команда Байдена – это команда (экс-президента США Барака) Обамы, это команда глобалистов, которые имеют огромные финансовые ресурсы, у которых мощные информационные средства и которые преуспели прежде всего в проведении "цветных" революций, в захвате чужого интеллектуального потенциала и рынка", - заявил Зюганов.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденГеннадий ЗюгановСШАВ мире
 
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