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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/bayden-1589283522.html
В Госдуме назвали наиболее важные направления сотрудничества России и США
В Госдуме назвали наиболее важные направления сотрудничества России и США
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что наиболее важными направлениями сотрудничества РФ с новой администрацией США должны... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:38
2020-12-15T12:16
дональд трамп
госдума рф
выборы президента сша — 2020
леонид слуцкий
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что наиболее важными направлениями сотрудничества РФ с новой администрацией США должны стать стратегическая стабильность, мирный космос и борьба с терроризмом.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.Он подчеркнул, что в России, несмотря на всю сложность двусторонних отношениях с США, рассчитывают на возможность конструктивного взаимодействия. В частности, по словам депутата, эксперты ожидают от администрации Байдена более сбалансированной политики в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями в отличие от президента Трампа. Слуцкий напомнил, что результатом нахождения Трампа у власти в США стал фактический демонтаж российско-американской военно-политической договорной базы, что существенно повысило риски новой гонки вооружений и противостояния между двумя ведущими ядерными державами."Поэтому возможными и наиболее важными направлениями сотрудничества с новой американской администрацией, на мой взгляд, должны стать стратегическая стабильность, мирный космос, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса. А среди первоочередных задач - продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого 5 февраля 2021 года. В своей парламентской плоскости мы полностью готовы подключиться к этим вопросам", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/bayden-1589261257.html
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дональд трамп, госдума рф, леонид слуцкий, джо байден, сша, в мире

В Госдуме назвали наиболее важные направления сотрудничества России и США

11:38 15.12.2020 (обновлено: 12:16 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что наиболее важными направлениями сотрудничества РФ с новой администрацией США должны стать стратегическая стабильность, мирный космос и борьба с терроризмом.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
"США прошли своеобразную точку невозврата в определении своего 46-го президента. Коллеги выборщиков проголосовала за кандидата от Демократической партии Джо Байдена", - сказал Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что в России, несмотря на всю сложность двусторонних отношениях с США, рассчитывают на возможность конструктивного взаимодействия. В частности, по словам депутата, эксперты ожидают от администрации Байдена более сбалансированной политики в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями в отличие от президента Трампа. Слуцкий напомнил, что результатом нахождения Трампа у власти в США стал фактический демонтаж российско-американской военно-политической договорной базы, что существенно повысило риски новой гонки вооружений и противостояния между двумя ведущими ядерными державами.
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"Поэтому возможными и наиболее важными направлениями сотрудничества с новой американской администрацией, на мой взгляд, должны стать стратегическая стабильность, мирный космос, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса. А среди первоочередных задач - продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого 5 февраля 2021 года. В своей парламентской плоскости мы полностью готовы подключиться к этим вопросам", - добавил он.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампГосдума РФЛеонид СлуцкийДжо БайденСШАВ мире
 
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