https://ria.ru/20201215/bayden-1589283522.html

В Госдуме назвали наиболее важные направления сотрудничества России и США

В Госдуме назвали наиболее важные направления сотрудничества России и США

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что наиболее важными направлениями сотрудничества РФ с новой администрацией США должны... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:38

2020-12-15T11:38

2020-12-15T12:16

дональд трамп

госдума рф

выборы президента сша — 2020

леонид слуцкий

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что наиболее важными направлениями сотрудничества РФ с новой администрацией США должны стать стратегическая стабильность, мирный космос и борьба с терроризмом.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.Он подчеркнул, что в России, несмотря на всю сложность двусторонних отношениях с США, рассчитывают на возможность конструктивного взаимодействия. В частности, по словам депутата, эксперты ожидают от администрации Байдена более сбалансированной политики в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями в отличие от президента Трампа. Слуцкий напомнил, что результатом нахождения Трампа у власти в США стал фактический демонтаж российско-американской военно-политической договорной базы, что существенно повысило риски новой гонки вооружений и противостояния между двумя ведущими ядерными державами."Поэтому возможными и наиболее важными направлениями сотрудничества с новой американской администрацией, на мой взгляд, должны стать стратегическая стабильность, мирный космос, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса. А среди первоочередных задач - продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого 5 февраля 2021 года. В своей парламентской плоскости мы полностью готовы подключиться к этим вопросам", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/bayden-1589261257.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, госдума рф, леонид слуцкий, джо байден, сша, в мире