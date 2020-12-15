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Китай рассчитывает на укрепление диалога с США при Байдене
Китай рассчитывает на укрепление диалога с США при Байдене
Пекин исходит из того, что Китай и США должны укрепить диалог и развивать сотрудничество в духе взаимного уважения, заявил во вторник официальный представитель... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:33
2020-12-15T11:33
2020-12-15T11:33
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
мид кнр
джо байден
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Пекин исходит из того, что Китай и США должны укрепить диалог и развивать сотрудничество в духе взаимного уважения, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя итоги президентских выборов в США.По итогам голосования выборщиков демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
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РИА Новости
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дональд трамп, мид кнр, джо байден, китай, сша, в мире