Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/bayden-1589253624.html
Косачев призвал не ждать прорыва в отношениях России и США при Байдене
Косачев призвал не ждать прорыва в отношениях России и США при Байдене
Соперничество США и России в политической и военной сферах при новом американском президенте Джо Байдене сохранится, прорывов в отношениях не будет, считает... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:58
2020-12-15T09:11
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
константин косачев
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Соперничество США и России в политической и военной сферах при новом американском президенте Джо Байдене сохранится, прорывов в отношениях не будет, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января."Предполагаю, что при следующем президенте отношения США с окружающим миром, включая Россию, будут строиться по тому же принципу - "Америка превыше всего", какой бы новой риторикой это ни сопровождалось. А следовательно, и в российско-американских отношениях прорывов не будет, сохранится острое соперничество в политической и военной областях, а также конкуренция - в экономической", - сказал сенатор РИА Новости.Он добавил, что Россия должна быть к этому готова, при том понимании, однако, что эта конкуренция не должна носить недобросовестного характера, а соперничество "не может обеспечиваться неправовыми методами, как это делают все без исключения администрации США все последние годы".Косачев напомнил, что оба предшественника Байдена – Барак Обама и Дональд Трамп - начинали свои президентские сроки с далеко идущих обещаний пересмотреть внешнюю политику своих предшественников и начать подтверждать лидерство Америки не через навязывание собственных интересов, а через демонстрацию своих достижений."Байден пока таких заявлений не делал, да и вряд ли сделает. Во-первых, потому что собственных достижений у США всё меньше, американцы начинают проигрывать в глобальной конкуренции, компенсируя высокий уровень жизни своих граждан банальным наращиванием госдолга. А во-вторых, потому что США могут обеспечивать своё доминирование в мире только через брутальное навязывание своих интересов - как союзникам, так и оппонентам", - добавил он.И в этом смысле, по мнению Косачева, "свобода манёвра во внешней политике у Байдена даже меньше, чем у его предшественников".
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
https://ria.ru/20201215/bayden-1589253449.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a011287449da13c228cd1e6af5e4eb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире

Косачев призвал не ждать прорыва в отношениях России и США при Байдене

08:58 15.12.2020 (обновлено: 09:11 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Соперничество США и России в политической и военной сферах при новом американском президенте Джо Байдене сохранится, прорывов в отношениях не будет, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
"Предполагаю, что при следующем президенте отношения США с окружающим миром, включая Россию, будут строиться по тому же принципу - "Америка превыше всего", какой бы новой риторикой это ни сопровождалось. А следовательно, и в российско-американских отношениях прорывов не будет, сохранится острое соперничество в политической и военной областях, а также конкуренция - в экономической", - сказал сенатор РИА Новости.
Он добавил, что Россия должна быть к этому готова, при том понимании, однако, что эта конкуренция не должна носить недобросовестного характера, а соперничество "не может обеспечиваться неправовыми методами, как это делают все без исключения администрации США все последние годы".
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш
Косачев напомнил, что оба предшественника Байдена – Барак Обама и Дональд Трамп - начинали свои президентские сроки с далеко идущих обещаний пересмотреть внешнюю политику своих предшественников и начать подтверждать лидерство Америки не через навязывание собственных интересов, а через демонстрацию своих достижений.
"Байден пока таких заявлений не делал, да и вряд ли сделает. Во-первых, потому что собственных достижений у США всё меньше, американцы начинают проигрывать в глобальной конкуренции, компенсируя высокий уровень жизни своих граждан банальным наращиванием госдолга. А во-вторых, потому что США могут обеспечивать своё доминирование в мире только через брутальное навязывание своих интересов - как союзникам, так и оппонентам", - добавил он.
И в этом смысле, по мнению Косачева, "свобода манёвра во внешней политике у Байдена даже меньше, чем у его предшественников".
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 08:57Выборы президента США — 2020
В Совфеде объяснили, почему не стоит уповать на победу Байдена
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампКонстантин КосачевДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
04:41Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца
Лента новостейМолния