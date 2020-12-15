https://ria.ru/20201215/bayden-1589253624.html

Косачев призвал не ждать прорыва в отношениях России и США при Байдене

Косачев призвал не ждать прорыва в отношениях России и США при Байдене

Соперничество США и России в политической и военной сферах при новом американском президенте Джо Байдене сохранится, прорывов в отношениях не будет, считает... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:58

2020-12-15T08:58

2020-12-15T09:11

дональд трамп

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Соперничество США и России в политической и военной сферах при новом американском президенте Джо Байдене сохранится, прорывов в отношениях не будет, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января."Предполагаю, что при следующем президенте отношения США с окружающим миром, включая Россию, будут строиться по тому же принципу - "Америка превыше всего", какой бы новой риторикой это ни сопровождалось. А следовательно, и в российско-американских отношениях прорывов не будет, сохранится острое соперничество в политической и военной областях, а также конкуренция - в экономической", - сказал сенатор РИА Новости.Он добавил, что Россия должна быть к этому готова, при том понимании, однако, что эта конкуренция не должна носить недобросовестного характера, а соперничество "не может обеспечиваться неправовыми методами, как это делают все без исключения администрации США все последние годы".Косачев напомнил, что оба предшественника Байдена – Барак Обама и Дональд Трамп - начинали свои президентские сроки с далеко идущих обещаний пересмотреть внешнюю политику своих предшественников и начать подтверждать лидерство Америки не через навязывание собственных интересов, а через демонстрацию своих достижений."Байден пока таких заявлений не делал, да и вряд ли сделает. Во-первых, потому что собственных достижений у США всё меньше, американцы начинают проигрывать в глобальной конкуренции, компенсируя высокий уровень жизни своих граждан банальным наращиванием госдолга. А во-вторых, потому что США могут обеспечивать своё доминирование в мире только через брутальное навязывание своих интересов - как союзникам, так и оппонентам", - добавил он.И в этом смысле, по мнению Косачева, "свобода манёвра во внешней политике у Байдена даже меньше, чем у его предшественников".

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201215/bayden-1589253449.html

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дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире