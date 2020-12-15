Эксперт объяснил, как Байдену наладить экономические отношения с Россией
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Приход к власти в США Джо Байдена не повлечет за собой кардинальных сдвигов в экономических отношениях с Россией, заявил РИА Новости сопредседатель Партии роста, политолог Сергей Станкевич.
"Каких-либо кардинальных сдвигов в экономических отношениях США и России при смене власти в Вашингтоне не будет", - считает он.
Станкевич отметил, что объем торговли России и США составляет всего чуть более чем на 26 миллиардов долларов в год, а "это ничтожно мало". "Роста не допустят санкции, а падать дальше некуда. Косвенного влияния, тем не менее, ожидать можно", - полагает собеседник агентства.
"Если США хотя бы снимут избыточные ограничения с Китая и Ирана, это позволит оживить наше экономическое сотрудничество на этих, более перспективных для нас направлениях", - рассуждает Станкевич.
По итогам голосования выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у действуюещго президента США Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Иски Трампа по-прежнему рассматриваются в судах ряда штатов, однако ни один суд на его сторону не встал. В теории голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.