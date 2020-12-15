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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/bayden-1589252623.html
Эксперт объяснил, как Байдену наладить экономические отношения с Россией
Эксперт объяснил, как Байдену наладить экономические отношения с Россией
Приход к власти в США Джо Байдена не повлечет за собой кардинальных сдвигов в экономических отношениях с Россией, заявил РИА Новости сопредседатель Партии... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:43
2020-12-15T08:43
выборы президента сша — 2020
партия роста
дональд трамп
джо байден
китай
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Приход к власти в США Джо Байдена не повлечет за собой кардинальных сдвигов в экономических отношениях с Россией, заявил РИА Новости сопредседатель Партии роста, политолог Сергей Станкевич.Станкевич отметил, что объем торговли России и США составляет всего чуть более чем на 26 миллиардов долларов в год, а "это ничтожно мало". "Роста не допустят санкции, а падать дальше некуда. Косвенного влияния, тем не менее, ожидать можно", - полагает собеседник агентства."Если США хотя бы снимут избыточные ограничения с Китая и Ирана, это позволит оживить наше экономическое сотрудничество на этих, более перспективных для нас направлениях", - рассуждает Станкевич.По итогам голосования выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у действуюещго президента США Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Иски Трампа по-прежнему рассматриваются в судах ряда штатов, однако ни один суд на его сторону не встал. В теории голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.
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партия роста, дональд трамп, джо байден, китай, иран, сша, в мире

Эксперт объяснил, как Байдену наладить экономические отношения с Россией

08:43 15.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Приход к власти в США Джо Байдена не повлечет за собой кардинальных сдвигов в экономических отношениях с Россией, заявил РИА Новости сопредседатель Партии роста, политолог Сергей Станкевич.
"Каких-либо кардинальных сдвигов в экономических отношениях США и России при смене власти в Вашингтоне не будет", - считает он.
Станкевич отметил, что объем торговли России и США составляет всего чуть более чем на 26 миллиардов долларов в год, а "это ничтожно мало". "Роста не допустят санкции, а падать дальше некуда. Косвенного влияния, тем не менее, ожидать можно", - полагает собеседник агентства.
"Если США хотя бы снимут избыточные ограничения с Китая и Ирана, это позволит оживить наше экономическое сотрудничество на этих, более перспективных для нас направлениях", - рассуждает Станкевич.
По итогам голосования выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у действуюещго президента США Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Иски Трампа по-прежнему рассматриваются в судах ряда штатов, однако ни один суд на его сторону не встал. В теории голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.
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