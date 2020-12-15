https://ria.ru/20201215/bayden-1589252623.html

Эксперт объяснил, как Байдену наладить экономические отношения с Россией

Эксперт объяснил, как Байдену наладить экономические отношения с Россией

Приход к власти в США Джо Байдена не повлечет за собой кардинальных сдвигов в экономических отношениях с Россией, заявил РИА Новости сопредседатель Партии... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:43

2020-12-15T08:43

2020-12-15T08:43

выборы президента сша — 2020

партия роста

дональд трамп

джо байден

китай

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Приход к власти в США Джо Байдена не повлечет за собой кардинальных сдвигов в экономических отношениях с Россией, заявил РИА Новости сопредседатель Партии роста, политолог Сергей Станкевич.Станкевич отметил, что объем торговли России и США составляет всего чуть более чем на 26 миллиардов долларов в год, а "это ничтожно мало". "Роста не допустят санкции, а падать дальше некуда. Косвенного влияния, тем не менее, ожидать можно", - полагает собеседник агентства."Если США хотя бы снимут избыточные ограничения с Китая и Ирана, это позволит оживить наше экономическое сотрудничество на этих, более перспективных для нас направлениях", - рассуждает Станкевич.По итогам голосования выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у действуюещго президента США Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Иски Трампа по-прежнему рассматриваются в судах ряда штатов, однако ни один суд на его сторону не встал. В теории голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

китай

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия роста, дональд трамп, джо байден, китай, иран, сша, в мире