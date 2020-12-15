https://ria.ru/20201215/basseyn-1589269491.html

Всех пострадавших в бассейне Астрахани выписали из больниц

Всех пострадавших в бассейне Астрахани выписали из больниц

Все пострадавшие от паров хлора в бассейне Астрахани выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в медучреждениях региона. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:35

2020-12-15T10:35

2020-12-15T10:35

массовое отравление в бассейне в астрахани

следственный комитет россии (ск рф)

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Все пострадавшие от паров хлора в бассейне Астрахани выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в медучреждениях региона.Седьмого декабря посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора при обработке воды. Госпитализированы были 32 пострадавших, в том числе 20 детей. Шестеро попали в реанимацию.Как сообщал региональный СК, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с жидкостями при обработке воды в бассейне. И.о директора спорткомплекса, отвечавшей за безопасность на объекте и не проинструктировавшей работника, предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20201209/bashkiriya-1588455225.html

астрахань

астраханская область

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массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, астраханская область, происшествия