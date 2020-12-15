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В Иркутске банда из десяти человек ответит в суде за серию преступлений
В Иркутске банда из десяти человек ответит в суде за серию преступлений
В Иркутске перед судом предстанут 10 человек, которым предъявлены обвинения по 8 статьям Уголовного кодекса, среди которых создание банды, похищение людей,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:42
2020-12-15T15:42
гумвд
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. В Иркутске перед судом предстанут 10 человек, которым предъявлены обвинения по 8 статьям Уголовного кодекса, среди которых создание банды, похищение людей, вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает следственное управление СК РФ по области.СУСК завершило расследование уголовного дела, фигурантами которого стали 10 человек. В зависимости от роли каждого они обвиняются по 8 статьям УК, среди которых создание банды и участие в банде, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, совершенное организованной группой, вымогательство, незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка оружия. Кроме того, один из активных участников банды являлся сторонником ИГ* и обвиняется также в содействии террористической деятельности.По версии следствия, обвиняемые совершали преступления с 2011 года. Один из них, обладая лидерскими качествами, в начале 2018 года создал банду, намереваясь установить криминальное влияние на территории Иркутска. Обвиняемые действовали дерзко и цинично. Они похищали людей, жестоко избивали их, причиняли ножевые и огнестрельные ранения, а затем вымогали имущество. Потерпевшими по уголовному делу признаны 8 человек.Преступная деятельность банды была пресечена сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Иркутской области летом 2018 года. В ходе обысков следователями СК России было изъято оружие, боеприпасы, сотовые телефоны.Объем уголовного дела составил 85 томов, проведено 65 различных судебных экспертиз, допрошены более 200 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201215/banda-1589341533.html
иркутская область
иркутск
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гумвд, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, иркутск, происшествия

В Иркутске банда из десяти человек ответит в суде за серию преступлений

15:42 15.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. В Иркутске перед судом предстанут 10 человек, которым предъявлены обвинения по 8 статьям Уголовного кодекса, среди которых создание банды, похищение людей, вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает следственное управление СК РФ по области.
СУСК завершило расследование уголовного дела, фигурантами которого стали 10 человек. В зависимости от роли каждого они обвиняются по 8 статьям УК, среди которых создание банды и участие в банде, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, совершенное организованной группой, вымогательство, незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка оружия. Кроме того, один из активных участников банды являлся сторонником ИГ* и обвиняется также в содействии террористической деятельности.
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Находившийся в розыске 16 лет тюменец получил срок за серию преступлений
По версии следствия, обвиняемые совершали преступления с 2011 года. Один из них, обладая лидерскими качествами, в начале 2018 года создал банду, намереваясь установить криминальное влияние на территории Иркутска. Обвиняемые действовали дерзко и цинично. Они похищали людей, жестоко избивали их, причиняли ножевые и огнестрельные ранения, а затем вымогали имущество. Потерпевшими по уголовному делу признаны 8 человек.
Преступная деятельность банды была пресечена сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Иркутской области летом 2018 года. В ходе обысков следователями СК России было изъято оружие, боеприпасы, сотовые телефоны.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Объем уголовного дела составил 85 томов, проведено 65 различных судебных экспертиз, допрошены более 200 человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
ГУМВДИсламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьИркутскПроисшествия
 
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