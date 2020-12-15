https://ria.ru/20201215/banda-1589347855.html

В Иркутске банда из десяти человек ответит в суде за серию преступлений

В Иркутске банда из десяти человек ответит в суде за серию преступлений

В Иркутске перед судом предстанут 10 человек, которым предъявлены обвинения по 8 статьям Уголовного кодекса, среди которых создание банды, похищение людей,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:42

2020-12-15T15:42

2020-12-15T15:42

гумвд

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

иркутск

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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. В Иркутске перед судом предстанут 10 человек, которым предъявлены обвинения по 8 статьям Уголовного кодекса, среди которых создание банды, похищение людей, вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает следственное управление СК РФ по области.СУСК завершило расследование уголовного дела, фигурантами которого стали 10 человек. В зависимости от роли каждого они обвиняются по 8 статьям УК, среди которых создание банды и участие в банде, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, совершенное организованной группой, вымогательство, незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка оружия. Кроме того, один из активных участников банды являлся сторонником ИГ* и обвиняется также в содействии террористической деятельности.По версии следствия, обвиняемые совершали преступления с 2011 года. Один из них, обладая лидерскими качествами, в начале 2018 года создал банду, намереваясь установить криминальное влияние на территории Иркутска. Обвиняемые действовали дерзко и цинично. Они похищали людей, жестоко избивали их, причиняли ножевые и огнестрельные ранения, а затем вымогали имущество. Потерпевшими по уголовному делу признаны 8 человек.Преступная деятельность банды была пресечена сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Иркутской области летом 2018 года. В ходе обысков следователями СК России было изъято оружие, боеприпасы, сотовые телефоны.Объем уголовного дела составил 85 томов, проведено 65 различных судебных экспертиз, допрошены более 200 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201215/banda-1589341533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, иркутск, происшествия