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Находившийся в розыске 16 лет тюменец получил срок за серию преступлений
Находившийся в розыске 16 лет тюменец получил срок за серию преступлений
Тюменский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима участника банды, более 16 лет находившегося в розыске, сообщает во вторник прокуратура... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:17
2020-12-15T15:17
московская область (подмосковье)
тюмень
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Тюменский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима участника банды, более 16 лет находившегося в розыске, сообщает во вторник прокуратура региона.Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Бандитизм", "Разбой", "Кража", "Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов", "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога", "Приготовление к краже", "Грабеж", "Приготовление к разбою", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".По версии следствия, в начале 2002 года мужчина вошел в состав банды, которая была создана в 1995 году двумя жителями Тюмени для нападения на людей и организации. Общая ее численность составляла 11 человек. Еще два их сообщника в состав банды не входили, но участвовали в ряде преступлений.Следствие полагает, что с апреля 2002 года по январь 2003 года осужденный принял участие в девяти разбойных нападениях на склады и базы коммерческих организаций в Тюмени и Екатеринбурге, а также в двух кражах, грабеже, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. Добычей злоумышленников стало имущество и деньги на общую сумму более 9 миллионов рублей.Кроме того, по версии следствия, в январе 2003 года при участии фигуранта настоящего уголовного дела был убит инспектор ДПС. Злоумышленники готовились совершить разбой на инкассаторов, перевозивших крупную сумму денег из тюменского аэропорта "Рощино". Когда они на двух похищенных автомобилях на трассе Тюмень-Ирбит поджидали инкассаторов, к ним подъехал автопатруль ДПС для проверки указанных машин на предмет угона. Во избежание задержания бандиты стали стрелять по сотрудникам ДПС, лишив жизни одного из них, уточняет прокуратура.Деятельность банды была пресечена зимой 2003 года, когда задержали большинство ее участников. Один из них был приговорен к пожизненному заключению, еще 10 - к лишению свободы на срок от 15 лет до 24,5 лет. Фигурант настоящего уголовного дела с 2003 года скрывался от следствия, жил в Московской области по поддельному паспорту. В мае 2019 года он был задержан и этапирован в Тюмень. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20201215/tsurkan-1589337132.html
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московская область (подмосковье), тюмень, екатеринбург, происшествия

Находившийся в розыске 16 лет тюменец получил срок за серию преступлений

15:17 15.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фото
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Тюменский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима участника банды, более 16 лет находившегося в розыске, сообщает во вторник прокуратура региона.
"Суд назначил мужчине 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного солидарно с другими членами банды в пользу троих потерпевших в общей сложности более 3,6 миллиона рублей в счет возмещения материального вреда. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Бандитизм", "Разбой", "Кража", "Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов", "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога", "Приготовление к краже", "Грабеж", "Приготовление к разбою", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
По версии следствия, в начале 2002 года мужчина вошел в состав банды, которая была создана в 1995 году двумя жителями Тюмени для нападения на людей и организации. Общая ее численность составляла 11 человек. Еще два их сообщника в состав банды не входили, но участвовали в ряде преступлений.
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Следствие полагает, что с апреля 2002 года по январь 2003 года осужденный принял участие в девяти разбойных нападениях на склады и базы коммерческих организаций в Тюмени и Екатеринбурге, а также в двух кражах, грабеже, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. Добычей злоумышленников стало имущество и деньги на общую сумму более 9 миллионов рублей.
Кроме того, по версии следствия, в январе 2003 года при участии фигуранта настоящего уголовного дела был убит инспектор ДПС. Злоумышленники готовились совершить разбой на инкассаторов, перевозивших крупную сумму денег из тюменского аэропорта "Рощино". Когда они на двух похищенных автомобилях на трассе Тюмень-Ирбит поджидали инкассаторов, к ним подъехал автопатруль ДПС для проверки указанных машин на предмет угона. Во избежание задержания бандиты стали стрелять по сотрудникам ДПС, лишив жизни одного из них, уточняет прокуратура.
Деятельность банды была пресечена зимой 2003 года, когда задержали большинство ее участников. Один из них был приговорен к пожизненному заключению, еще 10 - к лишению свободы на срок от 15 лет до 24,5 лет. Фигурант настоящего уголовного дела с 2003 года скрывался от следствия, жил в Московской области по поддельному паспорту. В мае 2019 года он был задержан и этапирован в Тюмень. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает надзорное ведомство.
 
Московская область (Подмосковье)ТюменьЕкатеринбургПроисшествия
 
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