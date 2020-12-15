https://ria.ru/20201215/armavir-1589300358.html

Подозреваемому в убийстве в Армавире проведут посмертную психэкспертизу

Подозреваемому в убийстве в Армавире проведут посмертную психэкспертизу

Следствие назначит посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому в жестоких убийствах девушки и ее 9-летнего брата из Армавира, сообщили РИА... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:27

2020-12-15T12:27

2020-12-15T12:27

следственный комитет россии (ск рф)

новороссийск

армавир

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Следствие назначит посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому в жестоких убийствах девушки и ее 9-летнего брата из Армавира, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю.По данным СК, в минувший четверг 32-летний житель Армавира Акшин Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее, потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата и тоже убил с особой жесткостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил недалеко от моря автомобиль и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск. Поиски велись с пятницы, в понедельник недалеко от одного из причалов в Южном районе Новороссийска было обнаружено тело подозреваемого.

https://ria.ru/20201214/armavir-1589062071.html

новороссийск

армавир

краснодарский край

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следственный комитет россии (ск рф), новороссийск, армавир, краснодарский край, происшествия