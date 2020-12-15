Подозреваемому в убийстве в Армавире проведут посмертную психэкспертизу
© СК РФСледователи на месте убийства девушки и ее брата в городе Армавир. Стоп-кадр видео
© СК РФ
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Следствие назначит посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому в жестоких убийствах девушки и ее 9-летнего брата из Армавира, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным СК, в минувший четверг 32-летний житель Армавира Акшин Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее, потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата и тоже убил с особой жесткостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил недалеко от моря автомобиль и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск. Поиски велись с пятницы, в понедельник недалеко от одного из причалов в Южном районе Новороссийска было обнаружено тело подозреваемого.
14 декабря, 09:44СК рассказал о поисках подозреваемого в жестоком убийстве в Армавире
"В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, генетические, в отношении подозреваемого будет назначена посмертная психолого-психиатрическая. Сейчас в отношении него уже проводится судебно-медицинская", - рассказали в следственном управлении.