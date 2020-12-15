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https://ria.ru/20201215/armas-1589155504.html
Ана де Армас, Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в фильме братьев Руссо
Ана де Армас, Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в фильме братьев Руссо
Ана де Армас присоединилась к актерскому составу триллера "Серый человек" ("Gray Man") братьев Энтони и Джо Руссо, сообщает Deadline. В проекте также принимают... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T01:52
2020-12-15T01:52
культура
ана де армас
кино и сериалы
новости культуры
крис эванс
netflix
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Ана де Армас присоединилась к актерскому составу триллера "Серый человек" ("Gray Man") братьев Энтони и Джо Руссо, сообщает Deadline. В проекте также принимают участие Райан Гослинг и Крис Эванс.Он может стать самым дорогостоящим художественным фильмом в истории Netflix. Изначально братья Руссо разрабатывали его для Sony, но летом Netflix перекупил права на него. Сценарий они писали вместе с Кристофером Маркусом и Стивеном МакФили."Серый человек" — дебютный роман Марка Грини, опубликованный в 2009 году. В нем рассказывается о наемном убийце (Райан Голсинг), который когда-то работал в ЦРУ и его коллеге (Крис Эванс).Дата премьеры проекта пока не сообщается.
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ана де армас, кино и сериалы, новости культуры, крис эванс, netflix, райан гослинг

Ана де Армас, Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в фильме братьев Руссо

01:52 15.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ана де Армас
Актриса Ана де Армас - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Ана де Армас присоединилась к актерскому составу триллера "Серый человек" ("Gray Man") братьев Энтони и Джо Руссо, сообщает Deadline. В проекте также принимают участие Райан Гослинг и Крис Эванс.
Он может стать самым дорогостоящим художественным фильмом в истории Netflix.
Изначально братья Руссо разрабатывали его для Sony, но летом Netflix перекупил права на него. Сценарий они писали вместе с Кристофером Маркусом и Стивеном МакФили.
"Серый человек" — дебютный роман Марка Грини, опубликованный в 2009 году. В нем рассказывается о наемном убийце (Райан Голсинг), который когда-то работал в ЦРУ и его коллеге (Крис Эванс).
Дата премьеры проекта пока не сообщается.
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