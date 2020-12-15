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https://ria.ru/20201215/apple-1589313512.html
Смарт-часы Apple Watch получили уникальную функцию
Смарт-часы Apple Watch получили уникальную функцию
Компания Apple объявила о важном нововведении для Apple Watch, которое стало доступно в iOS 14.3 и watchOS 7.2. Теперь часы умеют определять кардиовыносливость. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:18
2020-12-15T13:18
риа наука
apple iphone
apple ios
apple
технологии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Компания Apple объявила о важном нововведении для Apple Watch, которое стало доступно в iOS 14.3 и watchOS 7.2. Теперь часы умеют определять кардиовыносливость.Теперь пользователи носимых "яблочных" девайсов могут просматривать данные об уровне своей кардиовыносливости в приложении "Здоровье" на iPhone. Кроме того, Apple Watch уведомит, если кардиовыносливость человека окажется низкой, и даст рекомендации по ее повышению.В измерение кардиовыносливости задействованы оптический датчик сердечного ритма, GPS, акселерометр и другие датчики. Часы отслеживают показатель во время ходьбы в течение дня — независимо от того, тренируется ли пользователь. Это особенно пригодится пользователям, которые не могут интенсивно тренироваться.
https://ria.ru/20200918/apple-watch-v-rossii-1577454040.html
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apple iphone, apple ios, apple, технологии

Смарт-часы Apple Watch получили уникальную функцию

13:18 15.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ магазине re:Store на Тверской улице в Москве
В магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Компания Apple объявила о важном нововведении для Apple Watch, которое стало доступно в iOS 14.3 и watchOS 7.2. Теперь часы умеют определять кардиовыносливость.
Теперь пользователи носимых "яблочных" девайсов могут просматривать данные об уровне своей кардиовыносливости в приложении "Здоровье" на iPhone. Кроме того, Apple Watch уведомит, если кардиовыносливость человека окажется низкой, и даст рекомендации по ее повышению.
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 16:41РИА Наука
Россияне предпочитают Apple Watch всем прочим умным часам
В измерение кардиовыносливости задействованы оптический датчик сердечного ритма, GPS, акселерометр и другие датчики. Часы отслеживают показатель во время ходьбы в течение дня — независимо от того, тренируется ли пользователь. Это особенно пригодится пользователям, которые не могут интенсивно тренироваться.
 
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