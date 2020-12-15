https://ria.ru/20201215/apple-1589313512.html

Смарт-часы Apple Watch получили уникальную функцию

Смарт-часы Apple Watch получили уникальную функцию

Компания Apple объявила о важном нововведении для Apple Watch, которое стало доступно в iOS 14.3 и watchOS 7.2. Теперь часы умеют определять кардиовыносливость. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:18

2020-12-15T13:18

2020-12-15T13:18

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Компания Apple объявила о важном нововведении для Apple Watch, которое стало доступно в iOS 14.3 и watchOS 7.2. Теперь часы умеют определять кардиовыносливость.Теперь пользователи носимых "яблочных" девайсов могут просматривать данные об уровне своей кардиовыносливости в приложении "Здоровье" на iPhone. Кроме того, Apple Watch уведомит, если кардиовыносливость человека окажется низкой, и даст рекомендации по ее повышению.В измерение кардиовыносливости задействованы оптический датчик сердечного ритма, GPS, акселерометр и другие датчики. Часы отслеживают показатель во время ходьбы в течение дня — независимо от того, тренируется ли пользователь. Это особенно пригодится пользователям, которые не могут интенсивно тренироваться.

https://ria.ru/20200918/apple-watch-v-rossii-1577454040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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