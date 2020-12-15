https://ria.ru/20201215/alkogol-1589365149.html
Депутат предложил бороться с потреблением алкоголя социальной рекламой
Депутат предложил бороться с потреблением алкоголя социальной рекламой
Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич считает, что бороться с проблемой чрезмерного употребления алкоголя в России нужно... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:06
2020-12-15T17:06
2020-12-15T17:06
россия
борис менделевич
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич считает, что бороться с проблемой чрезмерного употребления алкоголя в России нужно в том числе с помощью социальной рекламы.Ранее сообщалось, что более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь, 53% представителей молодежи делают это систематически раз в неделю, говорится в докладе о демографической ситуации федерального проекта "Трезвая Россия", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Он отметил, что социальная реклама является одним из профилактических методов борьбы с потреблением спиртного, в том числе по рекомендациям ВОЗ.
https://ria.ru/20201215/alkogol-1589244828.html
https://ria.ru/20201209/alkogol-1588485762.html
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