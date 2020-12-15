Депутат предложил бороться с потреблением алкоголя социальной рекламой

"Сейчас я изучаю этот вопрос. Первоначально могу сказать, что да, у нас в стране есть определение социальной рекламы, но какие-то иные вопросы, к примеру, ее направления, четко не обозначены. При этом в ряде зарубежных стран социальная реклама строго регламентируется и составляет 15-20% рекламного бюджета СМИ. Сейчас я еще буду более детально изучать этот вопрос и в том числе обсуждать с представителями медиасферы. Надо понять, есть ли некие акты и договоренности. Но даже если они имеются, то, на мой взгляд, должен быть документ на законодательном уровне", - сказал он.