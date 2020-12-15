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Депутат предложил бороться с потреблением алкоголя социальной рекламой
Депутат предложил бороться с потреблением алкоголя социальной рекламой
Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич считает, что бороться с проблемой чрезмерного употребления алкоголя в России нужно... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:06
2020-12-15T17:06
россия
борис менделевич
здоровье - общество
госдума рф
воз
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич считает, что бороться с проблемой чрезмерного употребления алкоголя в России нужно в том числе с помощью социальной рекламы.Ранее сообщалось, что более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь, 53% представителей молодежи делают это систематически раз в неделю, говорится в докладе о демографической ситуации федерального проекта "Трезвая Россия", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Он отметил, что социальная реклама является одним из профилактических методов борьбы с потреблением спиртного, в том числе по рекомендациям ВОЗ.
https://ria.ru/20201215/alkogol-1589244828.html
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россия, борис менделевич, здоровье - общество, госдума рф, воз

Депутат предложил бороться с потреблением алкоголя социальной рекламой

17:06 15.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич считает, что бороться с проблемой чрезмерного употребления алкоголя в России нужно в том числе с помощью социальной рекламы.
Ранее сообщалось, что более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь, 53% представителей молодежи делают это систематически раз в неделю, говорится в докладе о демографической ситуации федерального проекта "Трезвая Россия", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Мы видим только верхушку айсберга. Поэтому, на мой взгляд, очень важен вопрос стратегии - как снизить употребление алкоголя. К примеру, до сих пор слабое законодательство в плане социальной рекламы. Считаю, что надо заниматься именно этими, также инфраструктурными вопросами, а не только предлагать запретительные меры. Прежде всего, надо менять отношение к алкоголю. Как только оно будет негативным, то дело точно сдвинется", - сказал Менделевич РИА Новости.

Он отметил, что социальная реклама является одним из профилактических методов борьбы с потреблением спиртного, в том числе по рекомендациям ВОЗ.

"Сейчас я изучаю этот вопрос. Первоначально могу сказать, что да, у нас в стране есть определение социальной рекламы, но какие-то иные вопросы, к примеру, ее направления, четко не обозначены. При этом в ряде зарубежных стран социальная реклама строго регламентируется и составляет 15-20% рекламного бюджета СМИ. Сейчас я еще буду более детально изучать этот вопрос и в том числе обсуждать с представителями медиасферы. Надо понять, есть ли некие акты и договоренности. Но даже если они имеются, то, на мой взгляд, должен быть документ на законодательном уровне", - сказал он.

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