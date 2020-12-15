https://ria.ru/20201215/akula-1589176158.html

Одну из самых больших в мире акул заметили у побережья Австралии

Одну из самых больших в мире акул заметили у побережья Австралии

Огромная белая акула, замеченная у популярного городского пляжа в Австралии — Коттесло (Cottesloe Beach) возле города Перт, оказалась одной из самых больших по... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T02:08

2020-12-15T02:08

2020-12-15T02:08

туризм

туризм

акулы

новости - туризм

австралия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528634_0:620:1985:1736_1920x0_80_0_0_2ac518ca2e50cf9fac1c5090b563e8c6.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Огромная белая акула, замеченная у популярного городского пляжа в Австралии — Коттесло (Cottesloe Beach) возле города Перт, оказалась одной из самых больших по величине из когда-либо увиденных, сообщает 9News. Самка была длиной 5,3 метра (в среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра — Прим. ред.).Ее заметили с вертолета. Пляж тут же закрыли, а отдыхающих эвакуировали из воды. После того, как акула уплыла от берега, Коттесло открылся, но потом купальщикам вновь запретили входить в океан.По данным Surf Life Saving WA, за неделю у пляжей Перта было зафиксировано аномально большое количество этих морских хищников — 31 акула. Это привело к закрытию 11 побережий и эвакуации из воды 544 человек.

https://ria.ru/20201128/akula-1586636386.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, акулы, новости - туризм, австралия