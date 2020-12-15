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Одну из самых больших в мире акул заметили у побережья Австралии
Одну из самых больших в мире акул заметили у побережья Австралии
Огромная белая акула, замеченная у популярного городского пляжа в Австралии — Коттесло (Cottesloe Beach) возле города Перт, оказалась одной из самых больших по... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T02:08
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Огромная белая акула, замеченная у популярного городского пляжа в Австралии — Коттесло (Cottesloe Beach) возле города Перт, оказалась одной из самых больших по величине из когда-либо увиденных, сообщает 9News. Самка была длиной 5,3 метра (в среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра — Прим. ред.).Ее заметили с вертолета. Пляж тут же закрыли, а отдыхающих эвакуировали из воды. После того, как акула уплыла от берега, Коттесло открылся, но потом купальщикам вновь запретили входить в океан.По данным Surf Life Saving WA, за неделю у пляжей Перта было зафиксировано аномально большое количество этих морских хищников — 31 акула. Это привело к закрытию 11 побережий и эвакуации из воды 544 человек.
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туризм, акулы, новости - туризм, австралия
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Огромная белая акула, замеченная у популярного городского пляжа в Австралии — Коттесло (Cottesloe Beach) возле города Перт, оказалась одной из самых больших по величине из когда-либо увиденных, сообщает
9News.
Самка была длиной 5,3 метра (в среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра — Прим. ред.).
"Очень редко можно встретить такую большую белую акулу близко к столичному району", — сказал Питер Годфри из департамента рыболовства.
Ее заметили с вертолета. Пляж тут же закрыли, а отдыхающих эвакуировали из воды. После того, как акула уплыла от берега, Коттесло открылся, но потом купальщикам вновь запретили входить в океан.
По данным Surf Life Saving WA, за неделю у пляжей Перта было зафиксировано аномально большое количество этих морских хищников — 31 акула. Это привело к закрытию 11 побережий и эвакуации из воды 544 человек.