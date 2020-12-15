https://ria.ru/20201215/aksenov-1589326146.html

Аксенов назвал нового собственника "Массандры" крупным игроком

Аксенов назвал нового собственника "Массандры" крупным игроком

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал нового собственника винодельческого объединения "Массандра" крупным и системным игроком, заверив, что деятельность предприятия РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:17

2020-12-15T14:17

2020-12-15T14:17

константин бахарев

сергей аксенов (политик)

судак

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал нового собственника винодельческого объединения "Массандра" крупным и системным игроком, заверив, что деятельность предприятия в новых условиях будет контролироваться на всех уровнях.Принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" в понедельник приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей.Уникальная коллекция вин и виноградники "Массандры" защищены законом РФ о виноградарстве и виноделии и не могут быть распроданы новым собственником предприятия, сказал ранее РИА Новости депутат Госдумы России, один из разработчиков закона Константин Бахарев. Депутат назвал приобретателя "Массандры" институциональным инвестором."Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/massandra-1589261700.html

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константин бахарев, сергей аксенов (политик), судак, госдума рф