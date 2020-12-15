Аксенов назвал нового собственника "Массандры" крупным игроком
© РИА Новости / Владимир АстапковичСбор урожая на виноградниках винодельческого завода "Массандра" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал нового собственника винодельческого объединения "Массандра" крупным и системным игроком, заверив, что деятельность предприятия в новых условиях будет контролироваться на всех уровнях.
Принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" в понедельник приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей.
"Системные большие игроки, это системный оператор, - сказал Аксенов журналистам о покупателе. - Думаю, в ближайшие несколько лет будут вложены большие средства в развитие. Думаю, что все будет нормально. Поверьте, что контроль за работой таких предприятий (будет) на каждом уровне, не говоря уже о том, что общественность проявляет внимание к процессу".
Уникальная коллекция вин и виноградники "Массандры" защищены законом РФ о виноградарстве и виноделии и не могут быть распроданы новым собственником предприятия, сказал ранее РИА Новости депутат Госдумы России, один из разработчиков закона Константин Бахарев. Депутат назвал приобретателя "Массандры" институциональным инвестором.
"Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.