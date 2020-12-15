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"Аэрофлот" выделил спецместа для отказывающихся сидеть в маске пассажиров
"Аэрофлот" выделил спецместа для отказывающихся сидеть в маске пассажиров
"Аэрофлот" выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, заявила журналистам... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:26
2020-12-15T18:41
аэрофлот
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, заявила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.Она напомнила, что накануне "Аэрофлот" объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима: пассажиров без медицинских масок не будут пускать на борт, даже тех, кто не может носить маску по медицинским показаниям.Что касается специально выделенных мест, то в этом случае речь идет о пассажирах, которые откажутся использовать маску уже после закрытия дверей в самолете. По ее словам, это вынужденная мера, но она соответствует общемировой практике. "Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту", — добавила пресс-секретарь.По правилам "Аэрофлота" пассажиры обязаны носить защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снимать ее во время полета можно только для замены или для приема пищи. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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аэрофлот

"Аэрофлот" выделил спецместа для отказывающихся сидеть в маске пассажиров

16:26 15.12.2020 (обновлено: 18:41 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудницы "Аэрофлота"
Сотрудницы Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, заявила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
Она напомнила, что накануне "Аэрофлот" объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима: пассажиров без медицинских масок не будут пускать на борт, даже тех, кто не может носить маску по медицинским показаниям.
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Что касается специально выделенных мест, то в этом случае речь идет о пассажирах, которые откажутся использовать маску уже после закрытия дверей в самолете.

"Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров", — подчеркнула Спивакова.

По ее словам, это вынужденная мера, но она соответствует общемировой практике.
"Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту", — добавила пресс-секретарь.
По правилам "Аэрофлота" пассажиры обязаны носить защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снимать ее во время полета можно только для замены или для приема пищи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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