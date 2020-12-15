https://ria.ru/20201215/aeroflot-1589357270.html
"Аэрофлот" выделил спецместа для отказывающихся сидеть в маске пассажиров
"Аэрофлот" выделил спецместа для отказывающихся сидеть в маске пассажиров
"Аэрофлот" выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, заявила журналистам... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:26
2020-12-15T16:26
2020-12-15T18:41
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578110071_0:187:3117:1940_1920x0_80_0_0_f71b8667c6a3437c5153332417182429.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, заявила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.Она напомнила, что накануне "Аэрофлот" объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима: пассажиров без медицинских масок не будут пускать на борт, даже тех, кто не может носить маску по медицинским показаниям.Что касается специально выделенных мест, то в этом случае речь идет о пассажирах, которые откажутся использовать маску уже после закрытия дверей в самолете. По ее словам, это вынужденная мера, но она соответствует общемировой практике. "Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту", — добавила пресс-секретарь.По правилам "Аэрофлота" пассажиры обязаны носить защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снимать ее во время полета можно только для замены или для приема пищи. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/maska-1589050224.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578110071_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_c154ebead25a0db4836ba8172f6b87d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
"Аэрофлот
" выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, заявила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
Она напомнила, что накануне "Аэрофлот" объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима: пассажиров без медицинских масок не будут пускать на борт, даже тех, кто не может носить маску по медицинским показаниям.
Что касается специально выделенных мест, то в этом случае речь идет о пассажирах, которые откажутся использовать маску уже после закрытия дверей в самолете.
"Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров", — подчеркнула Спивакова.
По ее словам, это вынужденная мера, но она соответствует общемировой практике.
"Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту", — добавила пресс-секретарь.
По правилам "Аэрофлота" пассажиры обязаны носить защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снимать ее во время полета можно только для замены или для приема пищи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.