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В ОП предложили обязать частные клиники отчитываться по абортам
В ОП предложили обязать частные клиники отчитываться по абортам
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев считает необходимым обязать частные клиники отчитываться по абортам и закрепить на законодательном уровне "неделю... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:19
2020-12-15T17:13
россия
султан хамзаев
здоровье - общество
общественная палата рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев считает необходимым обязать частные клиники отчитываться по абортам и закрепить на законодательном уровне "неделю тишины" для женщин, обратившихся за услугой искусственного прерывания беременности.Кроме того, общественник предлагает на законодательном уровне ввести "неделю тишины", которая будет даваться женщине, желающей сделать аборт, после обращения в клинику.
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россия, султан хамзаев, здоровье - общество, общественная палата рф

В ОП предложили обязать частные клиники отчитываться по абортам

14:19 15.12.2020 (обновлено: 17:13 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев считает необходимым обязать частные клиники отчитываться по абортам и закрепить на законодательном уровне "неделю тишины" для женщин, обратившихся за услугой искусственного прерывания беременности.

"У нас из 10 абортов семь-восемь происходят в частных клиниках, и никто их не считает, и никто ни перед кем не отчитывается, и никто даже не понимает, что там происходит. ...Мы считаем, что частные клиники обязаны отчитываться точно так же, как государственные клиники, сколько абортов они сделали, что они делают с этими детьми по итогу", - рассказал Хамзаев в рамках общественных слушаний на тему "Новые предложения по борьбе с вызовами и угрозами здоровью граждан: алкоголь, табак, наркотики".

Кроме того, общественник предлагает на законодательном уровне ввести "неделю тишины", которая будет даваться женщине, желающей сделать аборт, после обращения в клинику.

"И уголовная ответственность за склонение к абортам", - добавил Хамзаев, озвучивая инициативы по улучшению демографической ситуации в стране.

Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:23
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РоссияСултан ХамзаевЗдоровье - ОбществоОбщественная палата РФ
 
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