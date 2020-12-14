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Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, пытавшую девушку
Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, пытавшую девушку
Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, которая издевалась над девушкой из-за того, что она встречалась с ее молодым человеком, избиения... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:24
2020-12-14T10:24
следственный комитет россии (ск рф)
биробиджан
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, которая издевалась над девушкой из-за того, что она встречалась с ее молодым человеком, избиения записывались на видео, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора по ЕАО Жанна Крепкогорская.В социальных сетях выложили видео, на котором жительница Еврейской автономии унижает девушку и принуждает её к совершению действий сексуального характера, избивая ее. В момент съемок в квартире по улице Чапаева в Биробиджане находились еще три человека.По словам представителя областной прокуратуры, установлены личности всех, кто находился на момент совершения преступления.СК возбудил четыре уголовных дела на Юлию по статьям о насильственных действиях сексуального характера, похищении человека, незаконном распространении порнографии и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сказала Крепкогорская.Женщину заключили под стражу на два месяца. Кроме того, как рассказала представитель прокуратуры, уголовное дело заведено еще на одного похитителя 19-летней Натальи и на того, кто снимал видео.По информации сотрудницы ведомства, подозреваемая еще в мае 2019 года была осуждена за незаконное приобретение и хранение наркотиков на три года условно с испытательным сроком на два года."Потерпевшая – сирота. После случившегося ей необходима социальная реабилитация. Кроме этого, выяснилось, что подросток не имеет положенного ей по закону жилья. Прокуратура займется этим вопросом… ", - сказала помощник областного прокурора.
https://ria.ru/20201209/uchitel--1588340117.html
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следственный комитет россии (ск рф), биробиджан, происшествия

Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, пытавшую девушку

10:24 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, которая издевалась над девушкой из-за того, что она встречалась с ее молодым человеком, избиения записывались на видео, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора по ЕАО Жанна Крепкогорская.
В социальных сетях выложили видео, на котором жительница Еврейской автономии унижает девушку и принуждает её к совершению действий сексуального характера, избивая ее. В момент съемок в квартире по улице Чапаева в Биробиджане находились еще три человека.
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"Ситуация случилась из-за того, что пострадавшая, 19-летняя Наталья, якобы начала встречаться с парнем 23-летней Юлии. Девушку похитили и насильно привезли в квартиру. Свои изощренные действия злоумышленница сказала снимать на видео. Какой-то пользователь скинул заснятое прокурору области, и в тот же вечер на место выехала оперативная группа и лично сам прокурор", - рассказала Крепкогорская.
По словам представителя областной прокуратуры, установлены личности всех, кто находился на момент совершения преступления.
СК возбудил четыре уголовных дела на Юлию по статьям о насильственных действиях сексуального характера, похищении человека, незаконном распространении порнографии и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сказала Крепкогорская.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Женщину заключили под стражу на два месяца. Кроме того, как рассказала представитель прокуратуры, уголовное дело заведено еще на одного похитителя 19-летней Натальи и на того, кто снимал видео.
"Кроме того, дело заведено на пока не установленных должностных лиц из УФСИН по статье "Халатность". Потому как ими недостаточно принималось мер по контролю за поведением 23-летней Юлии с целью профилактики совершения повторного преступления", - добавила Крепкогорская.
По информации сотрудницы ведомства, подозреваемая еще в мае 2019 года была осуждена за незаконное приобретение и хранение наркотиков на три года условно с испытательным сроком на два года.
"За эти два года она была привлечена к административной ответственности за употребление наркотических средств и мелкое хулиганство", - уточнила собеседница агентства. После опроса потенциального "жениха" женщины выяснилось, что он не был ее сожителем, и, по его словам, на момент произошедшего уже не встречался с Юлией из-за ее агрессивности.
"Потерпевшая – сирота. После случившегося ей необходима социальная реабилитация. Кроме этого, выяснилось, что подросток не имеет положенного ей по закону жилья. Прокуратура займется этим вопросом… ", - сказала помощник областного прокурора.
 
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