https://ria.ru/20201214/zhitelnitsa-1589067331.html

Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, пытавшую девушку

Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, пытавшую девушку

Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, которая издевалась над девушкой из-за того, что она встречалась с ее молодым человеком, избиения... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:24

2020-12-14T10:24

2020-12-14T10:24

следственный комитет россии (ск рф)

биробиджан

происшествия

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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, которая издевалась над девушкой из-за того, что она встречалась с ее молодым человеком, избиения записывались на видео, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора по ЕАО Жанна Крепкогорская.В социальных сетях выложили видео, на котором жительница Еврейской автономии унижает девушку и принуждает её к совершению действий сексуального характера, избивая ее. В момент съемок в квартире по улице Чапаева в Биробиджане находились еще три человека.По словам представителя областной прокуратуры, установлены личности всех, кто находился на момент совершения преступления.СК возбудил четыре уголовных дела на Юлию по статьям о насильственных действиях сексуального характера, похищении человека, незаконном распространении порнографии и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сказала Крепкогорская.Женщину заключили под стражу на два месяца. Кроме того, как рассказала представитель прокуратуры, уголовное дело заведено еще на одного похитителя 19-летней Натальи и на того, кто снимал видео.По информации сотрудницы ведомства, подозреваемая еще в мае 2019 года была осуждена за незаконное приобретение и хранение наркотиков на три года условно с испытательным сроком на два года."Потерпевшая – сирота. После случившегося ей необходима социальная реабилитация. Кроме этого, выяснилось, что подросток не имеет положенного ей по закону жилья. Прокуратура займется этим вопросом… ", - сказала помощник областного прокурора.

https://ria.ru/20201209/uchitel--1588340117.html

https://ria.ru/20201207/narusheniya-1588002661.html

биробиджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), биробиджан, происшествия