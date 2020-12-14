https://ria.ru/20201214/zhitelnitsa-1589067331.html
Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, пытавшую девушку
Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, пытавшую девушку
Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, которая издевалась над девушкой из-за того, что она встречалась с ее молодым человеком, избиения... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:24
2020-12-14T10:24
2020-12-14T10:24
следственный комитет россии (ск рф)
биробиджан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg
ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана, которая издевалась над девушкой из-за того, что она встречалась с ее молодым человеком, избиения записывались на видео, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора по ЕАО Жанна Крепкогорская.В социальных сетях выложили видео, на котором жительница Еврейской автономии унижает девушку и принуждает её к совершению действий сексуального характера, избивая ее. В момент съемок в квартире по улице Чапаева в Биробиджане находились еще три человека.По словам представителя областной прокуратуры, установлены личности всех, кто находился на момент совершения преступления.СК возбудил четыре уголовных дела на Юлию по статьям о насильственных действиях сексуального характера, похищении человека, незаконном распространении порнографии и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сказала Крепкогорская.Женщину заключили под стражу на два месяца. Кроме того, как рассказала представитель прокуратуры, уголовное дело заведено еще на одного похитителя 19-летней Натальи и на того, кто снимал видео.По информации сотрудницы ведомства, подозреваемая еще в мае 2019 года была осуждена за незаконное приобретение и хранение наркотиков на три года условно с испытательным сроком на два года."Потерпевшая – сирота. После случившегося ей необходима социальная реабилитация. Кроме этого, выяснилось, что подросток не имеет положенного ей по закону жилья. Прокуратура займется этим вопросом… ", - сказала помощник областного прокурора.
https://ria.ru/20201209/uchitel--1588340117.html
https://ria.ru/20201207/narusheniya-1588002661.html
биробиджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), биробиджан, происшествия
ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости.
Четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана
, которая издевалась над девушкой из-за того, что она встречалась с ее молодым человеком, избиения записывались на видео, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора по ЕАО Жанна Крепкогорская.
В социальных сетях выложили видео, на котором жительница Еврейской автономии унижает девушку и принуждает её к совершению действий сексуального характера, избивая ее. В момент съемок в квартире по улице Чапаева в Биробиджане находились еще три человека.
"Ситуация случилась из-за того, что пострадавшая, 19-летняя Наталья, якобы начала встречаться с парнем 23-летней Юлии. Девушку похитили и насильно привезли в квартиру. Свои изощренные действия злоумышленница сказала снимать на видео. Какой-то пользователь скинул заснятое прокурору области, и в тот же вечер на место выехала оперативная группа и лично сам прокурор", - рассказала Крепкогорская.
По словам представителя областной прокуратуры, установлены личности всех, кто находился на момент совершения преступления.
СК
возбудил четыре уголовных дела на Юлию по статьям о насильственных действиях сексуального характера, похищении человека, незаконном распространении порнографии и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сказала Крепкогорская.
Женщину заключили под стражу на два месяца. Кроме того, как рассказала представитель прокуратуры, уголовное дело заведено еще на одного похитителя 19-летней Натальи и на того, кто снимал видео.
"Кроме того, дело заведено на пока не установленных должностных лиц из УФСИН по статье "Халатность". Потому как ими недостаточно принималось мер по контролю за поведением 23-летней Юлии с целью профилактики совершения повторного преступления", - добавила Крепкогорская.
По информации сотрудницы ведомства, подозреваемая еще в мае 2019 года была осуждена за незаконное приобретение и хранение наркотиков на три года условно с испытательным сроком на два года.
"За эти два года она была привлечена к административной ответственности за употребление наркотических средств и мелкое хулиганство", - уточнила собеседница агентства. После опроса потенциального "жениха" женщины выяснилось, что он не был ее сожителем, и, по его словам, на момент произошедшего уже не встречался с Юлией из-за ее агрессивности.
"Потерпевшая – сирота. После случившегося ей необходима социальная реабилитация. Кроме этого, выяснилось, что подросток не имеет положенного ей по закону жилья. Прокуратура займется этим вопросом… ", - сказала помощник областного прокурора.