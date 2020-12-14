https://ria.ru/20201214/zhelaniya-1589169680.html

Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии

Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии

Дед Мороз рассказал, что в этом году в письмах нет желаний, связанных с пандемией и разработкой вакцины от COVID-19, коронавирус не повлиял на желания. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:45

2020-12-14T16:45

2020-12-14T16:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

дед мороз

великий устюг

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дед Мороз рассказал, что в этом году в письмах нет желаний, связанных с пандемией и разработкой вакцины от COVID-19, коронавирус не повлиял на желания.Ранее в пресс-службе российского Деда Мороза рассказали РИА Новости, что дети в письмах мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, а взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье.Дед Мороз отметил, что желания из-за пандемии не изменились."Я уже много раз говорил, что каждое десятое письмо, которое поступает ко мне в Великий Устюг на почту - письмо от взрослого. Но, друзья мои, но нельзя просто так механически определить, какие подарки просят чаще. Почему? Пишут мне: "Смартфон хотим, компьютер новый хотим, игру какую-то новую хотим". Но не игра нужна мои юным друзьям, они просто хотят понять, что я рад их успехам, что я горжусь ими", - сказал Дед Мороз.Также он отметил, что, бывает, дети просят новую игрушку.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589158548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/dedmoroz-1589156687.html

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, дед мороз, великий устюг, общество