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https://ria.ru/20201214/zhelaniya-1589169680.html
Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
Дед Мороз рассказал, что в этом году в письмах нет желаний, связанных с пандемией и разработкой вакцины от COVID-19, коронавирус не повлиял на желания. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:45
2020-12-14T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
дед мороз
великий устюг
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дед Мороз рассказал, что в этом году в письмах нет желаний, связанных с пандемией и разработкой вакцины от COVID-19, коронавирус не повлиял на желания.Ранее в пресс-службе российского Деда Мороза рассказали РИА Новости, что дети в письмах мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, а взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье.Дед Мороз отметил, что желания из-за пандемии не изменились."Я уже много раз говорил, что каждое десятое письмо, которое поступает ко мне в Великий Устюг на почту - письмо от взрослого. Но, друзья мои, но нельзя просто так механически определить, какие подарки просят чаще. Почему? Пишут мне: "Смартфон хотим, компьютер новый хотим, игру какую-то новую хотим". Но не игра нужна мои юным друзьям, они просто хотят понять, что я рад их успехам, что я горжусь ими", - сказал Дед Мороз.Также он отметил, что, бывает, дети просят новую игрушку.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589158548.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/dedmoroz-1589156687.html
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коронавирус в россии, дед мороз, великий устюг, общество

Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии

16:45 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынДед Мороз во время посещения больницы
Дед Мороз во время посещения больницы - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дед Мороз рассказал, что в этом году в письмах нет желаний, связанных с пандемией и разработкой вакцины от COVID-19, коронавирус не повлиял на желания.
Ранее в пресс-службе российского Деда Мороза рассказали РИА Новости, что дети в письмах мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, а взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье.
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"Очень интересная особенность, дорогие друзья, то, что я читаю очень много писем, которые приходят от ребят. Практически ни в одном письме не упоминается пандемия COVID. То есть, никаких желаний, связанных с пандемией, с разработкой вакцины в письмах нет. То есть, это такое проходящее временное явление", - сказал Дед Мороз на пресс-конференции.
Дед Мороз отметил, что желания из-за пандемии не изменились.
"Я уже много раз говорил, что каждое десятое письмо, которое поступает ко мне в Великий Устюг на почту - письмо от взрослого. Но, друзья мои, но нельзя просто так механически определить, какие подарки просят чаще. Почему? Пишут мне: "Смартфон хотим, компьютер новый хотим, игру какую-то новую хотим". Но не игра нужна мои юным друзьям, они просто хотят понять, что я рад их успехам, что я горжусь ими", - сказал Дед Мороз.
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"Ношу в кармане шубы". Дед Мороз объяснил, почему не боится COVID
Также он отметил, что, бывает, дети просят новую игрушку.
"А я дарю гантели или эспандер, чтобы ребята не забывали заниматься спортом. И ведь ребята рады этому подарку, потому что не игра нужна была, а нужно было внимание, забота и то, что я помню о них, не забываю", - добавил Дед Мороз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииДед МорозВеликий УстюгОбщество
 
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