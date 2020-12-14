Россия введет квоту на экспорт зерна

"Теперь по хлебу и муке: в правительство внесен проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 миллионов тонн, - сказал Решетников на совещании у премьер-министра с вице-премьерами.