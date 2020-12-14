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Россия введет квоту на экспорт зерна
Россия введет квоту на экспорт зерна
Россия планирует с 15 февраля по 30 июня 2021 года ввести квоту на экспорт зерна, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:56
2020-12-14T12:56
2020-12-14T13:18
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия планирует с 15 февраля по 30 июня 2021 года ввести квоту на экспорт зерна, заявил министр экономического развития Максим Решетников.По его словам, пошлины будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.
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максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика