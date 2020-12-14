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Россия введет квоту на экспорт зерна
Россия введет квоту на экспорт зерна
Россия планирует с 15 февраля по 30 июня 2021 года ввести квоту на экспорт зерна, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:56
2020-12-14T13:18
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия планирует с 15 февраля по 30 июня 2021 года ввести квоту на экспорт зерна, заявил министр экономического развития Максим Решетников.По его словам, пошлины будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.
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максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Россия введет квоту на экспорт зерна

12:56 14.12.2020 (обновлено: 13:18 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия планирует с 15 февраля по 30 июня 2021 года ввести квоту на экспорт зерна, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Теперь по хлебу и муке: в правительство внесен проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 миллионов тонн, - сказал Решетников на совещании у премьер-министра с вице-премьерами.

По его словам, пошлины будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.
 
Максим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
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