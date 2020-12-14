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Калининградская область
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В Калининградской области выдали первый займ самозанятому
В Калининградской области выдали первый займ самозанятому
Первый займ самозанятому на старт предпринимательской деятельности в размере 100 тысяч рублей выдали в Калининградской области, сообщил губернатор Антон... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:04
2020-12-14T12:04
калининградская область
антон алиханов
калининградская область
экономика
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КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. Первый займ самозанятому на старт предпринимательской деятельности в размере 100 тысяч рублей выдали в Калининградской области, сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.По информации пресс-службы регионального правительства, беззалоговый кредит "Старт" от 30 тысяч до 100 тысяч рублей сроком до 24 месяцев могут получить самозанятые на первые шаги для своей предпринимательской деятельности. Льготный займ "Развитие" до 500 тысяч рублей выдается тем, кто зарегистрирован как самозанятый уже более трёх месяцев.Специальный налоговый режим для самозанятых позволяет людям легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками через мобильное приложение "Мой налог". Для регистрации не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4% дохода, с юридическими — 6%.В Калининградской области налог на профессиональный доход начал применяться с 1 июля этого года. К настоящему времени более 5 тысяч жителей региона уже оформили статус самозанятых.В апреле по решению губернатора в рамках поддержки занятости пострадавших от эпидемограничений в области были введены так называемые "гранты для самозанятых". Безработные, желающие организовать собственное дело, безвозмездно получали по 50 тысяч рублей. За несколько месяцев рынок труда пополнили почти 600 предпринимателей. Большинство из них при регистрации выбрали специальный налоговый режим для самозанятых.
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антон алиханов, калининградская область, экономика

В Калининградской области выдали первый займ самозанятому

12:04 14.12.2020
 
© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Depositphotos / oroch2
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КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. Первый займ самозанятому на старт предпринимательской деятельности в размере 100 тысяч рублей выдали в Калининградской области, сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.
"Мы выдали первый займ самозанятому - 100 тысяч рублей получил калининградец, который будет оказывать консультационные услуги в области финансов. Теперь в @mbkaliningrad (Центре поддержки предпринимательства) - льготный займ в сумме до полумиллиона рублей по одной из двух программ "Старт" и "Развитие". Процентная ставка для обоих вариантов 4,25 годовых", - написал Алиханов.
По информации пресс-службы регионального правительства, беззалоговый кредит "Старт" от 30 тысяч до 100 тысяч рублей сроком до 24 месяцев могут получить самозанятые на первые шаги для своей предпринимательской деятельности. Льготный займ "Развитие" до 500 тысяч рублей выдается тем, кто зарегистрирован как самозанятый уже более трёх месяцев.
Специальный налоговый режим для самозанятых позволяет людям легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками через мобильное приложение "Мой налог". Для регистрации не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4% дохода, с юридическими — 6%.
Вид на Калининград - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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В Калининградской области налог на профессиональный доход начал применяться с 1 июля этого года. К настоящему времени более 5 тысяч жителей региона уже оформили статус самозанятых.
В апреле по решению губернатора в рамках поддержки занятости пострадавших от эпидемограничений в области были введены так называемые "гранты для самозанятых". Безработные, желающие организовать собственное дело, безвозмездно получали по 50 тысяч рублей. За несколько месяцев рынок труда пополнили почти 600 предпринимателей. Большинство из них при регистрации выбрали специальный налоговый режим для самозанятых.
 
Калининградская областьАнтон АлихановКалининградская областьЭкономика
 
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