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https://ria.ru/20201214/zatmenie-1589048352.html
Жители части Земли увидят во время затмения "корону Солнца"
Жители части Земли увидят во время затмения "корону Солнца"
Вечером в понедельник ожидается полное солнечное затмение, во время которого можно будет невооруженным глазом увидеть "корону Солнца", сообщается на сайте... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T03:17
2020-12-14T06:28
риа наука
фаина рублева
космос - риа наука
институт космических исследований
московский планетарий
южная америка
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вечером в понедельник ожидается полное солнечное затмение, во время которого можно будет невооруженным глазом увидеть "корону Солнца", сообщается на сайте Московского планетария.Максимальная фаза затмения ожидается в 19:00-19:25 мск, в зависимости от места наблюдений в Южной Америке. Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. С территории России затмение видно не будет. Однако трансляцию этого события можно будет увидеть сайте Московского планетария. Комментировать трансляцию будет астроном Олег Угольников – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН.Во время эфира ученый расскажет, почему происходят солнечные затмения и какие есть разновидности этого явления. Он анонсирует затмения следующего года, расскажет, как правильно наблюдать эти редкие астрономические явления. Астроном поделится своим опытом наблюдений и покажет кадры затмений прошлых лет из своего личного архива.В тот же день ожидается редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна. Такое событие происходит раз в столетия. "В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад - 4 марта 1226 года", - говорится в сообщении.Метеорный потокВ ночь на 14 декабря также достигнет пика метеорный поток Геминиды, это будет ярким зрелищем, но увидеть его будет непросто, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева."Геминиды, один из самых мощных ежегодных потоков, по численности иногда даже превосходят Персеиды августовские. Но следует учитывать, что погодные условия играют очень важную роль. И при неблагоприятных условиях для наблюдений – пасмурном небе, облачном, яркой Луне, осадках - получить полное представление, и вообще, увидеть это явление, очень сложно, практически невозможно", - сказала Рублева.Кроме того, по ее словам, в крупных городах наблюдению метеорных потоков сильно мешает засветка ночного неба. При этом Рублева уточнила, что 14 декабря Луна будет в фазе новолуния и не будет мешать смотреть на метеоры.
https://ria.ru/20201201/kosmos-1587185818.html
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фаина рублева, космос - риа наука, институт космических исследований, московский планетарий, южная америка

Жители части Земли увидят во время затмения "корону Солнца"

03:17 14.12.2020 (обновлено: 06:28 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСолнечное затмение
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вечером в понедельник ожидается полное солнечное затмение, во время которого можно будет невооруженным глазом увидеть "корону Солнца", сообщается на сайте Московского планетария.
Максимальная фаза затмения ожидается в 19:00-19:25 мск, в зависимости от места наблюдений в Южной Америке. Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. С территории России затмение видно не будет. Однако трансляцию этого события можно будет увидеть сайте Московского планетария. Комментировать трансляцию будет астроном Олег Угольников – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН.
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Во время эфира ученый расскажет, почему происходят солнечные затмения и какие есть разновидности этого явления. Он анонсирует затмения следующего года, расскажет, как правильно наблюдать эти редкие астрономические явления. Астроном поделится своим опытом наблюдений и покажет кадры затмений прошлых лет из своего личного архива.
В тот же день ожидается редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна. Такое событие происходит раз в столетия. "В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад - 4 марта 1226 года", - говорится в сообщении.

Метеорный поток

В ночь на 14 декабря также достигнет пика метеорный поток Геминиды, это будет ярким зрелищем, но увидеть его будет непросто, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
"Геминиды, один из самых мощных ежегодных потоков, по численности иногда даже превосходят Персеиды августовские. Но следует учитывать, что погодные условия играют очень важную роль. И при неблагоприятных условиях для наблюдений – пасмурном небе, облачном, яркой Луне, осадках - получить полное представление, и вообще, увидеть это явление, очень сложно, практически невозможно", - сказала Рублева.
Кроме того, по ее словам, в крупных городах наблюдению метеорных потоков сильно мешает засветка ночного неба. При этом Рублева уточнила, что 14 декабря Луна будет в фазе новолуния и не будет мешать смотреть на метеоры.
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РИА НаукаФаина РублеваКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследованийМосковский планетарийЮжная Америка
 
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