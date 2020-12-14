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В Москве ликвидировали задымление в коллекторе на Ленинском проспекте
В Москве ликвидировали задымление в коллекторе на Ленинском проспекте
Городские службы ликвидировали задымление в коллекторе на юго-западе Москвы, отключений потребителей нет, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:44
2020-12-14T11:44
2020-12-14T13:21
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городские службы ликвидировали задымление в коллекторе на юго-западе Москвы, отключений потребителей нет, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По данным комплекса городского хозяйства Москвы, на месте развернут оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Петр Бирюков.Он добавил, что пострадавших нет."Движение автотранспорта в районе коллектора осуществляется в обычном режиме, пострадавших в результате задымления нет", - подчеркнул заместитель мэра.Ранее столичный департамент транспорта сообщил в своём Telegram-канале о том, что движение в область перекрыто в Москве из-за возгорания в коллекторе по Ленинскому проспекту.Позже в экстренных службах города сообщили, что в коллекторе на юго-западе Москвы горел кабель "Мосгортранса", площадь пожара составила около двух погонных метров.
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жкх, петр бирюков, моэк, москва, происшествия
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Городские службы ликвидировали задымление в коллекторе на юго-западе Москвы
, отключений потребителей нет, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
По данным комплекса городского хозяйства Москвы, на месте развернут оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Петр Бирюков.
"Произошло задымление в коллекторе, расположенном по адресу: Ленинский проспект, 86, в котором находятся коммуникации компаний ОЭК и МОЭК
, система автоматики сработала, все кабели были сразу отключены, а подача ресурсов переведена на резервную схему, отключений потребителей не было", - отметил Бирюков.
Он добавил, что пострадавших нет.
"Движение автотранспорта в районе коллектора осуществляется в обычном режиме, пострадавших в результате задымления нет", - подчеркнул заместитель мэра.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил в своём Telegram-канале
о том, что движение в область перекрыто в Москве из-за возгорания в коллекторе по Ленинскому проспекту.
Позже в экстренных службах города сообщили, что в коллекторе на юго-западе Москвы горел кабель "Мосгортранса", площадь пожара составила около двух погонных метров.