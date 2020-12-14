https://ria.ru/20201214/zadymlenie-1589084079.html

В Москве ликвидировали задымление в коллекторе на Ленинском проспекте

В Москве ликвидировали задымление в коллекторе на Ленинском проспекте

Городские службы ликвидировали задымление в коллекторе на юго-западе Москвы, отключений потребителей нет, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:44

2020-12-14T11:44

2020-12-14T13:21

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петр бирюков

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городские службы ликвидировали задымление в коллекторе на юго-западе Москвы, отключений потребителей нет, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По данным комплекса городского хозяйства Москвы, на месте развернут оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Петр Бирюков.Он добавил, что пострадавших нет."Движение автотранспорта в районе коллектора осуществляется в обычном режиме, пострадавших в результате задымления нет", - подчеркнул заместитель мэра.Ранее столичный департамент транспорта сообщил в своём Telegram-канале о том, что движение в область перекрыто в Москве из-за возгорания в коллекторе по Ленинскому проспекту.Позже в экстренных службах города сообщили, что в коллекторе на юго-западе Москвы горел кабель "Мосгортранса", площадь пожара составила около двух погонных метров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, моэк, москва, происшествия