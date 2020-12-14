https://ria.ru/20201214/zaderzhaniya-1589104517.html

На акциях протеста в Белоруссии задержали 271 человека

На акциях протеста в Белоруссии задержали 271 человека

Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в связи с несанкционированными акциями протеста, прошедшими в стране в воскресенье, 271 человек водворен в изоляторы... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:16

2020-12-14T13:16

2020-12-14T13:18

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в связи с несанкционированными акциями протеста, прошедшими в стране в воскресенье, 271 человек водворен в изоляторы до рассмотрения дел в суде.Там подчеркивается, что "13 декабря МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий". "Протестная активность продолжает снижаться. Численность участников несанкционированных мероприятий составила около тысячи человек по стране", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, "наиболее "массовым" стал Минск". "В различных районах столицы протестующие собирались группами до 50 человек. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, а наиболее агрессивных задерживали", - говорится в сообщении.При этом там опровергаются сообщения о якобы задержанном подростке рядом с проспектом Газеты Правда в Минске, а также о наезде на перебегавшего дорогу по улице Голубева человека. "Данная информация своего подтверждения не нашла", - отмечается в сообщении.Там подчеркивается, что "по-прежнему имеют место факты противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры". "Так, в Бресте по улице Коммунистической на автодорогу неизвестные разбросали гвозди и саморезы, а в Смолевичском районе обнаружен муляж взрывного устройства на железнодорожном полотне, что повлекло вынужденную остановку поезда", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире