https://ria.ru/20201214/yugra-1589056012.html
В Югре заявили о готовности к строительству завода Tenaris и "Северстали"
В Югре заявили о готовности к строительству завода Tenaris и "Северстали"
Для начала строительства производственных корпусов завода сварных труб нефтяного сортамента в рамках совместного предприятия "Северстали" и итальянской Tenaris... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:33
2020-12-14T08:33
2020-12-14T08:33
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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сургут
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 дек - РИА Новости. Для начала строительства производственных корпусов завода сварных труб нефтяного сортамента в рамках совместного предприятия "Северстали" и итальянской Tenaris в Сургутском районе ХМАО все готово, сообщил РИА Новости глава районной администрации Андрей Трубецкой.Планы по созданию совместного с Tenaris предприятия по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента "Северсталь" озвучила в феврале 2019 года. Мощность предприятия, которое расположится в Сургутском районе, согласно плану, должна составить 300 тысяч тонн продукции в год.Разрешение на строительство районные власти выдали в августе. Проект реализуется в промышленной зоне поселка Солнечный. Изначально запланированный срок ввода комплекса - 2022 год, а выхода на полную мощность - 2024 год. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается на уровне 13 миллиардов рублей.Ранее Андрей Трубецкой сообщал РИА Новости, что благодаря совместному предприятию "Северстали" и Tenaris появится 500 рабочих мест, при этом муниципалитет имеет заявку от инвесторов на подготовку кадров, которая будет вестись в учебных заведениях в Сургуте и Лянторе. Кроме того, районные власти ожидают, что поступления в бюджеты разных уровней после строительства завода за пять лет составят около 6 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201209/proizvodstvo-1588388818.html
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ханты-мансийский автономный округ, лянтор, сургут, экономика
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 дек - РИА Новости. Для начала строительства производственных корпусов завода сварных труб нефтяного сортамента в рамках совместного предприятия "Северстали" и итальянской Tenaris в Сургутском районе ХМАО все готово, сообщил РИА Новости глава районной администрации Андрей Трубецкой.
"Капитальные вложения по этому проекту уже составили 1,1 миллиарда рублей. На площади порядка 40 гектаров выполнена планировка, проведены инженерные коммуникации, дорога построена - все приведено в готовность для непосредственно строительства производственных корпусов. Ожидаем строительство в 2021 году", - сказал Трубецкой.
Планы по созданию совместного с Tenaris предприятия по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента "Северсталь" озвучила в феврале 2019 года. Мощность предприятия, которое расположится в Сургутском районе, согласно плану, должна составить 300 тысяч тонн продукции в год.
Разрешение на строительство районные власти выдали в августе. Проект реализуется в промышленной зоне поселка Солнечный. Изначально запланированный срок ввода комплекса - 2022 год, а выхода на полную мощность - 2024 год. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается на уровне 13 миллиардов рублей.
Ранее Андрей Трубецкой сообщал РИА Новости, что благодаря совместному предприятию "Северстали" и Tenaris появится 500 рабочих мест, при этом муниципалитет имеет заявку от инвесторов на подготовку кадров, которая будет вестись в учебных заведениях в Сургуте
и Лянторе
. Кроме того, районные власти ожидают, что поступления в бюджеты разных уровней после строительства завода за пять лет составят около 6 миллиардов рублей.