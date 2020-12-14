https://ria.ru/20201214/yugra-1589056012.html

В Югре заявили о готовности к строительству завода Tenaris и "Северстали"

В Югре заявили о готовности к строительству завода Tenaris и "Северстали"

Для начала строительства производственных корпусов завода сварных труб нефтяного сортамента в рамках совместного предприятия "Северстали" и итальянской Tenaris... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:33

2020-12-14T08:33

2020-12-14T08:33

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

сургут

экономика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 дек - РИА Новости. Для начала строительства производственных корпусов завода сварных труб нефтяного сортамента в рамках совместного предприятия "Северстали" и итальянской Tenaris в Сургутском районе ХМАО все готово, сообщил РИА Новости глава районной администрации Андрей Трубецкой.Планы по созданию совместного с Tenaris предприятия по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента "Северсталь" озвучила в феврале 2019 года. Мощность предприятия, которое расположится в Сургутском районе, согласно плану, должна составить 300 тысяч тонн продукции в год.Разрешение на строительство районные власти выдали в августе. Проект реализуется в промышленной зоне поселка Солнечный. Изначально запланированный срок ввода комплекса - 2022 год, а выхода на полную мощность - 2024 год. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается на уровне 13 миллиардов рублей.Ранее Андрей Трубецкой сообщал РИА Новости, что благодаря совместному предприятию "Северстали" и Tenaris появится 500 рабочих мест, при этом муниципалитет имеет заявку от инвесторов на подготовку кадров, которая будет вестись в учебных заведениях в Сургуте и Лянторе. Кроме того, районные власти ожидают, что поступления в бюджеты разных уровней после строительства завода за пять лет составят около 6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201209/proizvodstvo-1588388818.html

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, лянтор, сургут, экономика