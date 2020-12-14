Крымские власти оценили запасы воды в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПраздничное световое оформление одной из улиц Ялты в вечернее время
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Запасы воды в двух резервных водохранилищах для снабжения Ялты и южнобережных поселков снизились из-за засухи до 10-20% от проектного объема, сообщила исполняющая обязанности главы администрации города Янина Павленко.
Ялта с понедельника в целях экономии перешла на почасовой график подачи воды из-за снижения запасов воды в водохранилищах из-за длительной засухи, сообщил глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов.
"Докладываю вам, что в Загорском 2,75 миллиона кубометров, в Счастливом 2,77 миллиона кубометров", - сообщила Павленко в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению.
Ялта снабжается водой из двух основных источников: рек и водопадов с южной стороны главной горной гряды и из резервных водохранилищ с северной стороны Крымских гор. За последние дни регион благодаря дождям получил более 20 тысяч кубометров притоков воды в реки и водопады, которые ранее из-за засухи сильно обмелели или пересохли, сообщила Павленко.
Загорское водохранилище находится на территории Бахчисарайского района Крыма в верховьях реки Кача и её левого притока Стили. Объём водохранилища составляет около 28 миллионов кубометров. Счастливенское водохранилище, как и Загорское находится на северной стороне главной горной гряды, расположено в верховьях реки Бельбек, объём водохранилища — 11,8 миллиона кубометров. В 1980 году оба водохранилища соединили для перекачки воды из Загорского сначала в Счастливненское, а затем по семикилометровому гидротоннелю через горную гряду в Ялту.