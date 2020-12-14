Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/vzyatka-1589200790.html
В Сочи несколько экс-чиновников пойдут под суд за крупные взятки
В Сочи несколько экс-чиновников пойдут под суд за крупные взятки
Бывшие первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков, замглавы города Сергей Юрин, заместитель начальника правового управления администрации города Андрей... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:57
2020-12-14T20:40
генеральная прокуратура рф
сочи
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывшие первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков, замглавы города Сергей Юрин, заместитель начальника правового управления администрации города Андрей Левентюк, а также адвокат Николай Гребенюк предстанут перед судом за взяточничество в размере 120 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.По данным на сайте, в период с 2015 по 2018 год бывшие чиновники и адвокат в составе организованной группы получили от предпринимателей Краснодарского края взятки размере 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Рыкова, Сергея Юрина и Андрея Левентюка, обвиняемых в совершении трех преступлений ...получение взятки, и Николая Гребенюка, обвиняемого ... получение взятки... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как сообщает СК РФ, одним из взяткодателей выступил учредитель ООО "Мануфактура-Юг" Игорь Строганов. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. Дело в отношении него в настоящий момент рассматривается в суде. Также, по данным следствия, в уголовном деле еще один фигурант - адвокат Алексей Литвинов. Добавляется, что Литвинов и Строганов признали свою вину.
https://ria.ru/20201209/kuban-1588335802.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи несколько экс-чиновников пойдут под суд за крупные взятки

18:57 14.12.2020 (обновлено: 20:40 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывшие первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков, замглавы города Сергей Юрин, заместитель начальника правового управления администрации города Андрей Левентюк, а также адвокат Николай Гребенюк предстанут перед судом за взяточничество в размере 120 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По данным на сайте, в период с 2015 по 2018 год бывшие чиновники и адвокат в составе организованной группы получили от предпринимателей Краснодарского края взятки размере 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Рыкова, Сергея Юрина и Андрея Левентюка, обвиняемых в совершении трех преступлений ...получение взятки, и Николая Гребенюка, обвиняемого ... получение взятки... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как сообщает СК РФ, одним из взяткодателей выступил учредитель ООО "Мануфактура-Юг" Игорь Строганов. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. Дело в отношении него в настоящий момент рассматривается в суде. Также, по данным следствия, в уголовном деле еще один фигурант - адвокат Алексей Литвинов. Добавляется, что Литвинов и Строганов признали свою вину.
Стационарный пост ДПС Успенский на дороге Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 09:15
На Кубани банда полицейских за четыре года собрала взятки на 54 миллиона
 
Генеральная прокуратура РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram
08:34В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
Лента новостейМолния