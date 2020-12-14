https://ria.ru/20201214/vzyatka-1589200790.html
В Сочи несколько экс-чиновников пойдут под суд за крупные взятки
В Сочи несколько экс-чиновников пойдут под суд за крупные взятки
Бывшие первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков, замглавы города Сергей Юрин, заместитель начальника правового управления администрации города Андрей... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:57
2020-12-14T18:57
2020-12-14T20:40
генеральная прокуратура рф
сочи
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывшие первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков, замглавы города Сергей Юрин, заместитель начальника правового управления администрации города Андрей Левентюк, а также адвокат Николай Гребенюк предстанут перед судом за взяточничество в размере 120 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.По данным на сайте, в период с 2015 по 2018 год бывшие чиновники и адвокат в составе организованной группы получили от предпринимателей Краснодарского края взятки размере 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Рыкова, Сергея Юрина и Андрея Левентюка, обвиняемых в совершении трех преступлений ...получение взятки, и Николая Гребенюка, обвиняемого ... получение взятки... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как сообщает СК РФ, одним из взяткодателей выступил учредитель ООО "Мануфактура-Юг" Игорь Строганов. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. Дело в отношении него в настоящий момент рассматривается в суде. Также, по данным следствия, в уголовном деле еще один фигурант - адвокат Алексей Литвинов. Добавляется, что Литвинов и Строганов признали свою вину.
https://ria.ru/20201209/kuban-1588335802.html
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генеральная прокуратура рф, сочи, краснодарский край, происшествия