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Тульский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным
Тульский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем в регионе, информирует в понедельник облправительство. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:31
2020-12-14T20:31
новый год—2021
алексей дюмин
султан хамзаев
тульская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем в регионе, информирует в понедельник облправительство.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря."Алексей Дюмин обратился к работодателям Тульской области и рекомендовал сделать для всех сотрудников 31 декабря нерабочим днем, за исключением непрерывно действующих организаций, организаций, выполняющих неотложные работы, и других аналогичных организаций. Для них рекомендовано рассмотреть возможность минимизации числа работников, с учетом технологических процессов", - говорится в сообщении правительства региона.Кроме того, правительством Тульской области в связи с эпидемиологической ситуацией принято решение не проводить массовых праздничных мероприятий. Катания на лыжах, коньках и прогулки разрешены на территориях муниципальных образований с соблюдением всех санитарных требований.
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алексей дюмин, султан хамзаев, тульская область, общество

Тульский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным

20:31 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем в регионе, информирует в понедельник облправительство.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
"Алексей Дюмин обратился к работодателям Тульской области и рекомендовал сделать для всех сотрудников 31 декабря нерабочим днем, за исключением непрерывно действующих организаций, организаций, выполняющих неотложные работы, и других аналогичных организаций. Для них рекомендовано рассмотреть возможность минимизации числа работников, с учетом технологических процессов", - говорится в сообщении правительства региона.
Кроме того, правительством Тульской области в связи с эпидемиологической ситуацией принято решение не проводить массовых праздничных мероприятий. Катания на лыжах, коньках и прогулки разрешены на территориях муниципальных образований с соблюдением всех санитарных требований.
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Новый год—2021Алексей ДюминСултан ХамзаевТульская областьОбщество
 
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