https://ria.ru/20201214/vykhodnoy-1589216875.html

Тульский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Тульский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем в регионе, информирует в понедельник облправительство. РИА Новости, 14.12.2020

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султан хамзаев

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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем в регионе, информирует в понедельник облправительство.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря."Алексей Дюмин обратился к работодателям Тульской области и рекомендовал сделать для всех сотрудников 31 декабря нерабочим днем, за исключением непрерывно действующих организаций, организаций, выполняющих неотложные работы, и других аналогичных организаций. Для них рекомендовано рассмотреть возможность минимизации числа работников, с учетом технологических процессов", - говорится в сообщении правительства региона.Кроме того, правительством Тульской области в связи с эпидемиологической ситуацией принято решение не проводить массовых праздничных мероприятий. Катания на лыжах, коньках и прогулки разрешены на территориях муниципальных образований с соблюдением всех санитарных требований.

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589146286.html

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алексей дюмин, султан хамзаев, тульская область, общество