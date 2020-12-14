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Путин поручил создать систему квот на выбросы загрязняющих веществ
Путин поручил создать систему квот на выбросы загрязняющих веществ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину завершить до 1 марта формирование системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:21
2020-12-14T15:21
2020-12-14T15:30
правительство рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину завершить до 1 марта формирование системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."В целях соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии... Правительству Российской Федерации обеспечить... завершение до 1 марта 2021 г. формирования системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - говорится в перечне поручений.Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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