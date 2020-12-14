https://ria.ru/20201214/vybrosy-1589137391.html

Путин поручил создать систему квот на выбросы загрязняющих веществ

Путин поручил создать систему квот на выбросы загрязняющих веществ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину завершить до 1 марта формирование системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:21

2020-12-14T15:21

2020-12-14T15:30

правительство рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину завершить до 1 марта формирование системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."В целях соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии... Правительству Российской Федерации обеспечить... завершение до 1 марта 2021 г. формирования системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - говорится в перечне поручений.Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20201114/zagryaznenie-1584642615.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, владимир путин, общество