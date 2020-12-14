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Байден набрал больше 200 голосов выборщиков
Байден набрал больше 200 голосов выборщиков
Джо Байден набрал уже больше 200 голосов выборщиков в ходе формального голосования в понедельник, свидетельствуют подсчеты американских телеканалов. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T23:41
2020-12-14T23:41
2020-12-14T23:41
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Джо Байден набрал уже больше 200 голосов выборщиков в ходе формального голосования в понедельник, свидетельствуют подсчеты американских телеканалов.У Байдена уже 203 выборщика против 181 у Дональда Трампа. Как ожидается, Байден выиграет со счетом 306:232, если ни один из выборщиков не проголосует вопреки воле избирателей.Выборщики в соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США голосуют в понедельник во всех штатах. Победитель в том или ином штате получает всех выборщиков от штата за исключением штатов Мэн и Небраска, где действует более сложная система. Интрига в голосовании может появиться только в том случае, если отдельные выборщики проголосуют не так, как им наказали избиратели, что в теории возможно и случалось на практике, но никогда не влияло на результат выборов.Итоги голосования выборщиков должен 6 января утвердить конгресс США.
https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире