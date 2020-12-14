https://ria.ru/20201214/vybory-1589234560.html

Байден набрал больше 200 голосов выборщиков

Байден набрал больше 200 голосов выборщиков

Джо Байден набрал уже больше 200 голосов выборщиков в ходе формального голосования в понедельник, свидетельствуют подсчеты американских телеканалов. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T23:41

2020-12-14T23:41

2020-12-14T23:41

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589128656_0:194:2648:1684_1920x0_80_0_0_154e571e53a7ca3c8bd5ac70608a33bd.jpg

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Джо Байден набрал уже больше 200 голосов выборщиков в ходе формального голосования в понедельник, свидетельствуют подсчеты американских телеканалов.У Байдена уже 203 выборщика против 181 у Дональда Трампа. Как ожидается, Байден выиграет со счетом 306:232, если ни один из выборщиков не проголосует вопреки воле избирателей.Выборщики в соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США голосуют в понедельник во всех штатах. Победитель в том или ином штате получает всех выборщиков от штата за исключением штатов Мэн и Небраска, где действует более сложная система. Интрига в голосовании может появиться только в том случае, если отдельные выборщики проголосуют не так, как им наказали избиратели, что в теории возможно и случалось на практике, но никогда не влияло на результат выборов.Итоги голосования выборщиков должен 6 января утвердить конгресс США.

https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире