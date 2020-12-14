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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201214/vybory-1589219547.html
В Северной Каролине выборщики проголосовали за Трампа
В Северной Каролине выборщики проголосовали за Трампа
Выборщики Северной Каролины ожидаемо отдали голоса действующему президенту США Дональду Трампу, сообщает Washington Post, которая следит за ходом голосования во РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:46
2020-12-14T20:54
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
северная каролина
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Выборщики Северной Каролины ожидаемо отдали голоса действующему президенту США Дональду Трампу, сообщает Washington Post, которая следит за ходом голосования во всех штатах.Северная Каролина ранее на прошедших 3 ноября выборах проголосовала за Трампа: 50,1% избирателей отдали голоса за действующего президента, за его оппонента демократа Джо Байдена проголосовали 48,7%. Выборщики в понедельник проголосовали соответственно - все 15 голосов были отданы Трампу.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа. Итоги голосования выборщиков - очередной этап процедуры выбора президента США, результаты голосования выборщиков должны быть переданы в конгресс, который 6 января должен утвердить окончательный итог выборов.Инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.
https://ria.ru/20201212/tramp-1588880206.html
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джо байден, дональд трамп, сша, северная каролина, в мире

В Северной Каролине выборщики проголосовали за Трампа

20:46 14.12.2020 (обновлено: 20:54 14.12.2020)
 
© REUTERS / Cheriss MayПрезидент США Дональд Трамп в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© REUTERS / Cheriss May
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Выборщики Северной Каролины ожидаемо отдали голоса действующему президенту США Дональду Трампу, сообщает Washington Post, которая следит за ходом голосования во всех штатах.
Северная Каролина ранее на прошедших 3 ноября выборах проголосовала за Трампа: 50,1% избирателей отдали голоса за действующего президента, за его оппонента демократа Джо Байдена проголосовали 48,7%. Выборщики в понедельник проголосовали соответственно - все 15 голосов были отданы Трампу.
Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа. Итоги голосования выборщиков - очередной этап процедуры выбора президента США, результаты голосования выборщиков должны быть переданы в конгресс, который 6 января должен утвердить окончательный итог выборов.
Инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 09:06Выборы президента США — 2020
Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденДональд ТрампСШАСеверная КаролинаВ мире
 
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