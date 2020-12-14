https://ria.ru/20201214/vybory-1589219547.html

В Северной Каролине выборщики проголосовали за Трампа

В Северной Каролине выборщики проголосовали за Трампа

Выборщики Северной Каролины ожидаемо отдали голоса действующему президенту США Дональду Трампу, сообщает Washington Post, которая следит за ходом голосования во РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:46

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2020-12-14T20:54

джо байден

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

северная каролина

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Выборщики Северной Каролины ожидаемо отдали голоса действующему президенту США Дональду Трампу, сообщает Washington Post, которая следит за ходом голосования во всех штатах.Северная Каролина ранее на прошедших 3 ноября выборах проголосовала за Трампа: 50,1% избирателей отдали голоса за действующего президента, за его оппонента демократа Джо Байдена проголосовали 48,7%. Выборщики в понедельник проголосовали соответственно - все 15 голосов были отданы Трампу.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа. Итоги голосования выборщиков - очередной этап процедуры выбора президента США, результаты голосования выборщиков должны быть переданы в конгресс, который 6 января должен утвердить окончательный итог выборов.Инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.

https://ria.ru/20201212/tramp-1588880206.html

сша

северная каролина

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джо байден, дональд трамп, сша, северная каролина, в мире