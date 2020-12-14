В США начались заседания выборщиков
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Выборщики в ряде американских штатов на восточном побережье приступили к работе в 10.00 по местному времени (18.00 мск) – они должны проголосовать за того, кто станет президентом США.
Обычно результаты становятся известны в тот же день благодаря федеральным СМИ, однако окончательно они будут утверждены конгрессом только 6 января.
Позже всего заседание выборщиков начнется на Гавайях – в 19.00 по Вашингтону (3.00 мск). Однако там всего четыре голоса выборщиков, так что ко времени получения итогов оттуда победитель, скорее всего, уже будет известен.
Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.
Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на своем сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.
Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но совсем окончательными они станут лишь 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить результаты голосования выборщиков.
По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.