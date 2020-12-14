https://ria.ru/20201214/vottovaara-1588762557.html

Карельский Стоунхендж защитят от наплыва любителей мистики

Карельский Стоунхендж защитят от наплыва любителей мистики

"Летающие камни" — сейды, скрюченные деревья, расколотые валуны, лестница в небо — все это привлекает тысячи любителей мистики на гору Воттоваара в Карелии:... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:00

2020-12-14T08:00

2020-12-14T11:22

туризм

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хорошие новости

республика карелия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "Летающие камни" — сейды, скрюченные деревья, расколотые валуны, лестница в небо — все это привлекает тысячи любителей мистики на гору Воттоваара в Карелии: кто-то видит там НЛО, кто-то встречает привидения, у кого-то останавливаются часы, а кто-то приезжает зарядиться невероятной энергией. Обратной стороной такой популярности становится неуважение к природе: горе-путешественники прокладывают широкие тропы, оставляют после себя мусор, топчут уникальную растительность, распугивают лесных животных.Такое отношение к природе "мистической" горы послужило веским поводом для регионального Минприроды сделать "цивилизованным" поток туристов и в дальнейшем контролировать влияние, которое они оказывают на хрупкую экосистему. Так, на горе планируется проложить пешеходные деревянные настилы, установить стенды с информацией о местных растениях и животных, организовать стоянки для размещения палаток — с костровищами, баками для сбора мусора и туалетными кабинками.Портал в другой мир или наследие ледника?Большинство туристов, проделывающих пятичасовой путь по труднопроходимой дороге к Воттовааре, стремятся увидеть там уникальные сейды. Словно раскиданные по плато горы, эти огромные валуны как будто бы кто-то поставил на маленькие "ножки" — камни поменьше.Происхождение таких сейдо-валунов до сих пор обсуждается краеведами и исследователями. Кто-то считает, что они являются частью "святилищ" древних саамов. Так, карельские археологи сделали вывод об их культовом предназначении. Они считают, что "летающие" камни имеют рукотворное происхождение и были специально возведены для религиозных обрядов.Другие же находят причину их образования в таянии и сходе ледников в результате глобального потепления. Ученые полагают, что валуны замерли в причудливых позах из-за того, что рыхлую почву под ними просто вымыло растаявшим льдом, а потом вымело северными ветрами. Поэтому для специалистов гора Воттоваара уникальна как геологический памятник, где они могут изучать ледниковый рельеф.Горе-охотники за привидениямиОднако обывателей в большом количестве манят на гору Воттоваара легенды. К сожалению, именно из-за неконтролируемого туризма в 2007 году на горе произошел крупный лесной пожар — сгорело много деревьев, и причиной этого опять-таки стал человеческий фактор. Восстановление леса идет до сих пор. Кстати, именно после пожара большинство и так скрученных от северного ветреного климата деревьев приобрели загадочный "мертвый" облик.Поэтому в планах дирекции ООПТ также сделать посещение Воттоваары организованным, чтобы желающие познакомиться с горой приезжали группами с профессиональными экскурсоводами.Ввиду опасений за судьбу экосистемы горы заместитель начальника управления по туризму Республики Карелия Ольга Лукина убеждена, что массовый туризм на особо охраняемой природной территории возможен, лишь когда он организован и обустроен."К сожалению, сейчас на Воттовааре протоптаны тропы, как дороги, все испражняются там, где их застанет нужда, и, соответственно, остаются бумажки и прочее. Меня это не может не задевать, потому что я считаю, что это место должно быть абсолютно чистым. Плюс всякие не вполне адекватные, на мой взгляд, люди, которые периодически появляются в белых одеждах, ходят босыми по тайге и ищут свою потерявшуюся душу — это тоже не очень безопасно", — посетовала на текущее состояние горы специалист, подчеркнув, что Воттоваара имеет право на такое же к ней отношение, как и национальные парки.Однако, по ее словам, официальные агентства сейчас не могут конкурировать с местными жителями, так как последние предоставляют туры намного дешевле, чем стоили бы организованные экскурсии с профессиональным проводником и краеведом.Кроме того, качество услуг, которые жители предлагают приезжающим на гору, отследить невозможно, поэтому вокруг Воттоваары планируется создать официальную туристическую инфраструктуру: построить визит-центр, точки питания, гестхаусы, сувенирные магазины.Смерть-гораОльга Лукина утверждает, что туризм на горе Воттоваара необходимо развивать с точки зрения настоящих экспедиций, а не "квазипутешествия", как зачастую происходит сейчас.Она подчеркивает, что поездка в эту местность не может быть проходной, однодневной. Чтобы познакомиться со всеми особенностями, которые предлагает Воттоваара, ближайшая к ней Смерть-гора и озеро Пизанец, необходимо приезжать туда на несколько дней с палатками и исследовать не только "летающие" камни и природу, но и историю.События, которые происходили в окрестностях горы, до сих пор остались в памяти карел. Во время Великой Отечественной войны в районе горы погибла Первая партизанская бригада Карельского фронта. Историю, которую хранит эта местность, можно "пощупать", обнаружив сохранившиеся там до сих пор патроны и гильзы."Людям всегда не хватает чего-то эдакого, а туризм живет легендой. А так как все, что связано с Первой партизанской бригадой, не легенда, то эта история и ушла на второй план. К сожалению, людям проще подначитаться чего-то в интернете, приехать на день-два и взять проводника на гору из местных жителей. Но мое глубокое убеждение, что с таким интересным объектом нельзя знакомиться походя", — поделилась Ольга Лукина.

https://ria.ru/20200803/1575217086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, хорошие новости, республика карелия