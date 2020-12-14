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https://ria.ru/20201214/vottovaara-1588762557.html
Карельский Стоунхендж защитят от наплыва любителей мистики
Карельский Стоунхендж защитят от наплыва любителей мистики
"Летающие камни" — сейды, скрюченные деревья, расколотые валуны, лестница в небо — все это привлекает тысячи любителей мистики на гору Воттоваара в Карелии:... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:00
2020-12-14T11:22
туризм
хорошие новости
хорошие новости
республика карелия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "Летающие камни" — сейды, скрюченные деревья, расколотые валуны, лестница в небо — все это привлекает тысячи любителей мистики на гору Воттоваара в Карелии: кто-то видит там НЛО, кто-то встречает привидения, у кого-то останавливаются часы, а кто-то приезжает зарядиться невероятной энергией. Обратной стороной такой популярности становится неуважение к природе: горе-путешественники прокладывают широкие тропы, оставляют после себя мусор, топчут уникальную растительность, распугивают лесных животных.Такое отношение к природе "мистической" горы послужило веским поводом для регионального Минприроды сделать "цивилизованным" поток туристов и в дальнейшем контролировать влияние, которое они оказывают на хрупкую экосистему. Так, на горе планируется проложить пешеходные деревянные настилы, установить стенды с информацией о местных растениях и животных, организовать стоянки для размещения палаток — с костровищами, баками для сбора мусора и туалетными кабинками.Портал в другой мир или наследие ледника?Большинство туристов, проделывающих пятичасовой путь по труднопроходимой дороге к Воттовааре, стремятся увидеть там уникальные сейды. Словно раскиданные по плато горы, эти огромные валуны как будто бы кто-то поставил на маленькие "ножки" — камни поменьше.Происхождение таких сейдо-валунов до сих пор обсуждается краеведами и исследователями. Кто-то считает, что они являются частью "святилищ" древних саамов. Так, карельские археологи сделали вывод об их культовом предназначении. Они считают, что "летающие" камни имеют рукотворное происхождение и были специально возведены для религиозных обрядов.Другие же находят причину их образования в таянии и сходе ледников в результате глобального потепления. Ученые полагают, что валуны замерли в причудливых позах из-за того, что рыхлую почву под ними просто вымыло растаявшим льдом, а потом вымело северными ветрами. Поэтому для специалистов гора Воттоваара уникальна как геологический памятник, где они могут изучать ледниковый рельеф.Горе-охотники за привидениямиОднако обывателей в большом количестве манят на гору Воттоваара легенды. К сожалению, именно из-за неконтролируемого туризма в 2007 году на горе произошел крупный лесной пожар — сгорело много деревьев, и причиной этого опять-таки стал человеческий фактор. Восстановление леса идет до сих пор. Кстати, именно после пожара большинство и так скрученных от северного ветреного климата деревьев приобрели загадочный "мертвый" облик.Поэтому в планах дирекции ООПТ также сделать посещение Воттоваары организованным, чтобы желающие познакомиться с горой приезжали группами с профессиональными экскурсоводами.Ввиду опасений за судьбу экосистемы горы заместитель начальника управления по туризму Республики Карелия Ольга Лукина убеждена, что массовый туризм на особо охраняемой природной территории возможен, лишь когда он организован и обустроен."К сожалению, сейчас на Воттовааре протоптаны тропы, как дороги, все испражняются там, где их застанет нужда, и, соответственно, остаются бумажки и прочее. Меня это не может не задевать, потому что я считаю, что это место должно быть абсолютно чистым. Плюс всякие не вполне адекватные, на мой взгляд, люди, которые периодически появляются в белых одеждах, ходят босыми по тайге и ищут свою потерявшуюся душу — это тоже не очень безопасно", — посетовала на текущее состояние горы специалист, подчеркнув, что Воттоваара имеет право на такое же к ней отношение, как и национальные парки.Однако, по ее словам, официальные агентства сейчас не могут конкурировать с местными жителями, так как последние предоставляют туры намного дешевле, чем стоили бы организованные экскурсии с профессиональным проводником и краеведом.Кроме того, качество услуг, которые жители предлагают приезжающим на гору, отследить невозможно, поэтому вокруг Воттоваары планируется создать официальную туристическую инфраструктуру: построить визит-центр, точки питания, гестхаусы, сувенирные магазины.Смерть-гораОльга Лукина утверждает, что туризм на горе Воттоваара необходимо развивать с точки зрения настоящих экспедиций, а не "квазипутешествия", как зачастую происходит сейчас.Она подчеркивает, что поездка в эту местность не может быть проходной, однодневной. Чтобы познакомиться со всеми особенностями, которые предлагает Воттоваара, ближайшая к ней Смерть-гора и озеро Пизанец, необходимо приезжать туда на несколько дней с палатками и исследовать не только "летающие" камни и природу, но и историю.События, которые происходили в окрестностях горы, до сих пор остались в памяти карел. Во время Великой Отечественной войны в районе горы погибла Первая партизанская бригада Карельского фронта. Историю, которую хранит эта местность, можно "пощупать", обнаружив сохранившиеся там до сих пор патроны и гильзы."Людям всегда не хватает чего-то эдакого, а туризм живет легендой. А так как все, что связано с Первой партизанской бригадой, не легенда, то эта история и ушла на второй план. К сожалению, людям проще подначитаться чего-то в интернете, приехать на день-два и взять проводника на гору из местных жителей. Но мое глубокое убеждение, что с таким интересным объектом нельзя знакомиться походя", — поделилась Ольга Лукина.
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РИА Новости
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туризм, хорошие новости, республика карелия

Карельский Стоунхендж защитят от наплыва любителей мистики

08:00 14.12.2020 (обновлено: 11:22 14.12.2020)
 
© Игорь КукушкинЛандшафт на горе Воттоваара в Карелии
Ландшафт на горе Воттоваара в Карелии - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Игорь Кукушкин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "Летающие камни" — сейды, скрюченные деревья, расколотые валуны, лестница в небо — все это привлекает тысячи любителей мистики на гору Воттоваара в Карелии: кто-то видит там НЛО, кто-то встречает привидения, у кого-то останавливаются часы, а кто-то приезжает зарядиться невероятной энергией. Обратной стороной такой популярности становится неуважение к природе: горе-путешественники прокладывают широкие тропы, оставляют после себя мусор, топчут уникальную растительность, распугивают лесных животных.
Такое отношение к природе "мистической" горы послужило веским поводом для регионального Минприроды сделать "цивилизованным" поток туристов и в дальнейшем контролировать влияние, которое они оказывают на хрупкую экосистему. Так, на горе планируется проложить пешеходные деревянные настилы, установить стенды с информацией о местных растениях и животных, организовать стоянки для размещения палаток — с костровищами, баками для сбора мусора и туалетными кабинками.

"Наша главная задача — не навредить природе. Мы понимаем, что мы заходим на особо охраняемую природную территорию, которая создавалась с целью сохранения уникального природного наследия, объектов флоры и фауны", — отметил Николай Палагичев, начальник дирекции ООПТ Республики Карелия, подчеркнув, что все туристические объекты будут органично встроены в ландшафт горы.

Портал в другой мир или наследие ледника?

Большинство туристов, проделывающих пятичасовой путь по труднопроходимой дороге к Воттовааре, стремятся увидеть там уникальные сейды. Словно раскиданные по плато горы, эти огромные валуны как будто бы кто-то поставил на маленькие "ножки" — камни поменьше.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЛандшафт на горе Воттоваара в Карелии
Ландшафт на горе Воттоваара в Карелии
1 из 6
Ландшафт на горе Воттоваара в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
© РИА Новости / Игорь Подгорный

Валун на горе Воттоваара в Карелии

Валун на городе Воттоваара в Карелии
2 из 6

Валун на горе Воттоваара в Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйВалун в лесу на горе Воттоваара
Валун в лесу на горе Воттоваара
3 из 6
Валун в лесу на горе Воттоваара
© РИА Новости / Игорь Подгорный
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйТуристический объект "Лестница в небо" на горе Воттоваара
Туристический объект Лестница в небо на горе Воттоваара
4 из 6
Туристический объект "Лестница в небо" на горе Воттоваара
© РИА Новости / Игорь Подгорный
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйТуристический объект "Колодец" на вершине горы Воттоваара в Карелии
Туристический объект Колодец на вершине горы Воттоваара в Карелии
5 из 6
Туристический объект "Колодец" на вершине горы Воттоваара в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйТуристический объект "Амфитеатр" на вершине горы Воттоваара в Карелии
Туристический объект Амфитеатр на вершине горы Воттоваара в Карелии
6 из 6
Туристический объект "Амфитеатр" на вершине горы Воттоваара в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
1 из 6
Ландшафт на горе Воттоваара в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
2 из 6

Валун на горе Воттоваара в Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
3 из 6
Валун в лесу на горе Воттоваара
© РИА Новости / Игорь Подгорный
4 из 6
Туристический объект "Лестница в небо" на горе Воттоваара
© РИА Новости / Игорь Подгорный
5 из 6
Туристический объект "Колодец" на вершине горы Воттоваара в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
6 из 6
Туристический объект "Амфитеатр" на вершине горы Воттоваара в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Происхождение таких сейдо-валунов до сих пор обсуждается краеведами и исследователями. Кто-то считает, что они являются частью "святилищ" древних саамов. Так, карельские археологи сделали вывод об их культовом предназначении. Они считают, что "летающие" камни имеют рукотворное происхождение и были специально возведены для религиозных обрядов.
Другие же находят причину их образования в таянии и сходе ледников в результате глобального потепления. Ученые полагают, что валуны замерли в причудливых позах из-за того, что рыхлую почву под ними просто вымыло растаявшим льдом, а потом вымело северными ветрами. Поэтому для специалистов гора Воттоваара уникальна как геологический памятник, где они могут изучать ледниковый рельеф.

Горе-охотники за привидениями

Однако обывателей в большом количестве манят на гору Воттоваара легенды. К сожалению, именно из-за неконтролируемого туризма в 2007 году на горе произошел крупный лесной пожар — сгорело много деревьев, и причиной этого опять-таки стал человеческий фактор. Восстановление леса идет до сих пор. Кстати, именно после пожара большинство и так скрученных от северного ветреного климата деревьев приобрели загадочный "мертвый" облик.
Поэтому в планах дирекции ООПТ также сделать посещение Воттоваары организованным, чтобы желающие познакомиться с горой приезжали группами с профессиональными экскурсоводами.
© РИА Новости / Игорь Подгорный

Мертвый лес и скалы на горе Воттоваара в Карелии

Мёртвый лес и скалы на горе Воттоваара в Карелии
1 из 4

Мертвый лес и скалы на горе Воттоваара в Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйВид с горы Воттоваара
Вид с горы Воттоваара
2 из 4
Вид с горы Воттоваара
© РИА Новости / Игорь Подгорный
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйСкальный ландшафт на вершине горы Воттоваара в Карелии
Скальный ландшафт на вершине горы Воттоваара в Карелии
3 из 4
Скальный ландшафт на вершине горы Воттоваара в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
© РИА Новости / Игорь Подгорный

Мертвые деревья на горе Воттоваара в Карелии

Мёртвые деревья на горе Воттоваара в Карелии
4 из 4

Мертвые деревья на горе Воттоваара в Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
1 из 4

Мертвый лес и скалы на горе Воттоваара в Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
2 из 4
Вид с горы Воттоваара
© РИА Новости / Игорь Подгорный
3 из 4
Скальный ландшафт на вершине горы Воттоваара в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
4 из 4

Мертвые деревья на горе Воттоваара в Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Ввиду опасений за судьбу экосистемы горы заместитель начальника управления по туризму Республики Карелия Ольга Лукина убеждена, что массовый туризм на особо охраняемой природной территории возможен, лишь когда он организован и обустроен.
"К сожалению, сейчас на Воттовааре протоптаны тропы, как дороги, все испражняются там, где их застанет нужда, и, соответственно, остаются бумажки и прочее. Меня это не может не задевать, потому что я считаю, что это место должно быть абсолютно чистым. Плюс всякие не вполне адекватные, на мой взгляд, люди, которые периодически появляются в белых одеждах, ходят босыми по тайге и ищут свою потерявшуюся душу — это тоже не очень безопасно", — посетовала на текущее состояние горы специалист, подчеркнув, что Воттоваара имеет право на такое же к ней отношение, как и национальные парки.
Однако, по ее словам, официальные агентства сейчас не могут конкурировать с местными жителями, так как последние предоставляют туры намного дешевле, чем стоили бы организованные экскурсии с профессиональным проводником и краеведом.
Кроме того, качество услуг, которые жители предлагают приезжающим на гору, отследить невозможно, поэтому вокруг Воттоваары планируется создать официальную туристическую инфраструктуру: построить визит-центр, точки питания, гестхаусы, сувенирные магазины.
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Смерть-гора

Ольга Лукина утверждает, что туризм на горе Воттоваара необходимо развивать с точки зрения настоящих экспедиций, а не "квазипутешествия", как зачастую происходит сейчас.
Она подчеркивает, что поездка в эту местность не может быть проходной, однодневной. Чтобы познакомиться со всеми особенностями, которые предлагает Воттоваара, ближайшая к ней Смерть-гора и озеро Пизанец, необходимо приезжать туда на несколько дней с палатками и исследовать не только "летающие" камни и природу, но и историю.
События, которые происходили в окрестностях горы, до сих пор остались в памяти карел. Во время Великой Отечественной войны в районе горы погибла Первая партизанская бригада Карельского фронта. Историю, которую хранит эта местность, можно "пощупать", обнаружив сохранившиеся там до сих пор патроны и гильзы.
"Людям всегда не хватает чего-то эдакого, а туризм живет легендой. А так как все, что связано с Первой партизанской бригадой, не легенда, то эта история и ушла на второй план. К сожалению, людям проще подначитаться чего-то в интернете, приехать на день-два и взять проводника на гору из местных жителей. Но мое глубокое убеждение, что с таким интересным объектом нельзя знакомиться походя", — поделилась Ольга Лукина.
 
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