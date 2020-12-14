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Дамаск обвинил Анкару в блокировке подачи воды на севере Сирии
Дамаск обвинил Анкару в блокировке подачи воды на севере Сирии
МИД Сирии направил письма в ООН и СБ ООН в связи с действиями Турции, лишивших более миллиона жителей провинции Эль-Хасаке на севере Сирии пресной воды. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:35
2020-12-14T19:35
эль-хасаке
мид сирии
турция
сирия
в мире
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БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. МИД Сирии направил письма в ООН и СБ ООН в связи с действиями Турции, лишивших более миллиона жителей провинции Эль-Хасаке на севере Сирии пресной воды."Турция блокировала подачу воды более чем миллиону жителей Эль-Хасаке - это неприкрытое военное преступление вдобавок к оккупации и агрессии",- цитирует заявление МИД САР сирийское государственное агентство САНА.Сирийское внешнеполитическое ведомство потребовало от СБ ООН немедленно вмешаться и заставить Турцию возобновить работу водонапорной станции Улюк и прекратить действия, ограничивающий права сирийских граждан на достойную и полноценную жизнь.Сирийские государственные СМИ 7 декабря сообщили о выводе из строя водонапорной станции Улюк на севере провинции Эль-Хасаке после повреждения террористами линии электроснабжения станции.Диверсии протурецких боевиков, направленные на вывод из строя водонапорной станции Улюк, происходят регулярно. В марте и апреле текущего года жители оставались без пресной воды по 2-3 недели подряд. Власти направляли в провинцию цистерны с водой в попытках минимизировать последствия гуманитарной катастрофы. МИД Сирии неоднократно официально обращался в ООН и СБ ООН с просьбой повлиять на Анкару и обратить внимание на происходящее в провинции Эль-Хасаке.
https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584105397.html
https://ria.ru/20201111/siriya-1584102275.html
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эль-хасаке, мид сирии, турция, сирия, в мире

Дамаск обвинил Анкару в блокировке подачи воды на севере Сирии

19:35 14.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкТурецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. МИД Сирии направил письма в ООН и СБ ООН в связи с действиями Турции, лишивших более миллиона жителей провинции Эль-Хасаке на севере Сирии пресной воды.
"Турция блокировала подачу воды более чем миллиону жителей Эль-Хасаке - это неприкрытое военное преступление вдобавок к оккупации и агрессии",- цитирует заявление МИД САР сирийское государственное агентство САНА.
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Сирийские государственные СМИ 7 декабря сообщили о выводе из строя водонапорной станции Улюк на севере провинции Эль-Хасаке после повреждения террористами линии электроснабжения станции.
Диверсии протурецких боевиков, направленные на вывод из строя водонапорной станции Улюк, происходят регулярно. В марте и апреле текущего года жители оставались без пресной воды по 2-3 недели подряд. Власти направляли в провинцию цистерны с водой в попытках минимизировать последствия гуманитарной катастрофы. МИД Сирии неоднократно официально обращался в ООН и СБ ООН с просьбой повлиять на Анкару и обратить внимание на происходящее в провинции Эль-Хасаке.
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