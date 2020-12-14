https://ria.ru/20201214/voda-1589208336.html

Дамаск обвинил Анкару в блокировке подачи воды на севере Сирии

Дамаск обвинил Анкару в блокировке подачи воды на севере Сирии

МИД Сирии направил письма в ООН и СБ ООН в связи с действиями Турции, лишивших более миллиона жителей провинции Эль-Хасаке на севере Сирии пресной воды. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:35

2020-12-14T19:35

2020-12-14T19:35

эль-хасаке

мид сирии

турция

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533526_0:57:3078:1788_1920x0_80_0_0_23eced07ccc7f03877d2da729f5f1bce.jpg

БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. МИД Сирии направил письма в ООН и СБ ООН в связи с действиями Турции, лишивших более миллиона жителей провинции Эль-Хасаке на севере Сирии пресной воды."Турция блокировала подачу воды более чем миллиону жителей Эль-Хасаке - это неприкрытое военное преступление вдобавок к оккупации и агрессии",- цитирует заявление МИД САР сирийское государственное агентство САНА.Сирийское внешнеполитическое ведомство потребовало от СБ ООН немедленно вмешаться и заставить Турцию возобновить работу водонапорной станции Улюк и прекратить действия, ограничивающий права сирийских граждан на достойную и полноценную жизнь.Сирийские государственные СМИ 7 декабря сообщили о выводе из строя водонапорной станции Улюк на севере провинции Эль-Хасаке после повреждения террористами линии электроснабжения станции.Диверсии протурецких боевиков, направленные на вывод из строя водонапорной станции Улюк, происходят регулярно. В марте и апреле текущего года жители оставались без пресной воды по 2-3 недели подряд. Власти направляли в провинцию цистерны с водой в попытках минимизировать последствия гуманитарной катастрофы. МИД Сирии неоднократно официально обращался в ООН и СБ ООН с просьбой повлиять на Анкару и обратить внимание на происходящее в провинции Эль-Хасаке.

https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584105397.html

https://ria.ru/20201111/siriya-1584102275.html

эль-хасаке

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эль-хасаке, мид сирии, турция, сирия, в мире